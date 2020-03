Telemundo suspende la producción de su nueva telenovela por el coronavirus Como medida de prevención, la cadena de habla hispana ha decidido detener hasta nuevo aviso las grabaciones de 100 días para enamorarnos que protagoniza Erick Elías. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Con más de 6 mil casos confirmados únicamente en Estados Unidos y cerca de 200 mil a nivel mundial, la pandemia del coronavirus no solo está alterando la programación de las cadenas de televisión –muchos programas han prescindido del entretenimiento para mantener al público informado de lo que está sucediendo– sino también la producción de series. Como medida de prevención ante la crisis del COVID-19, Telemundo ha decidido suspender hasta nuevo aviso las grabaciones de su telenovela 100 días para enamorarnos, historia que toma forma desde el año pasado en Miami y cuyo estreno está previsto para abril. “La seguridad de nuestro talento, equipo de producción y empleados es nuestra principal prioridad. En una abundancia de precaución, la producción de 100 días para enamorarnos está actualmente suspendida”, reza la declaración que nos hizo llegar la cadena. La suspensión de las grabaciones ha permitido a su elenco permanecer en cuarentena en sus hogares desde el pasado fin de semana, como lo están muchos de los ciudadanos de este país. Cabe mencionar que las grabaciones de la ficción van muy avanzadas por lo que en un inicio este parón no tendría por qué retrasar su fecha de estreno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Protagonizada por Erick Elías, David Chocarro, Mariana Treviño e Ilse Salas, la telenovela narra la historia de dos buenas amigas, Constanza Franco (Salas), una abogada exitosa y sofisticada, madre y esposa; y Remedios Rivera (Treviño), una madre y esposa cariñosa que, a diferencia de su amiga, es un espíritu libre que no logra mantener su vida en orden. Tras 20 años de matrimonio, ambas deciden separarse de sus respectivos esposos. A Remedios todo se le junta cuando decide separarse de su actual marido y reaparece su primer amor, mientras que Constanza llega a un acuerdo con su esposo de tomar un descanso de 100 días. Una vez que transcurra ese tiempo, deberán decidir si mantendrán o no el matrimonio. Advertisement

