Telemundo saca del horario estelar la telenovela Parientes a la fuerza a dos semanas de su estreno La historia protagonizada por Bárbara de Regil y Guy Ecker tocó fondo este lunes tras promediar 714 mil televidentes (P2+), su dato de audiencia más bajo hasta la fecha. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Parientes a la fuerza Bárbara de Regil y Guy Ecker, protagonistas de Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO Se avecinan importantes cambios en el prime time de Telemundo. La cadena hispana ha decidido mover ficha tras los discretos datos de audiencia que ha obtenido desde su debut el pasado martes 26 de octubre su recién estrenada telenovela Parientes a la fuerza. A partir de la próxima semana, la historia protagonizada por Guy Ecker y Bárbara de Regil, que se emitía hasta ahora de lunes a viernes a las 9 p.m., hora del Este, dejará de ocupar el horario de máxima audiencia para ceder su lugar al exitoso melodrama turco Hercai: amor y venganza. Aunque se había anunciado para el próximo año, la cadena ha optado por adelantar el estreno de la segunda temporada de la historia protagonizada por las estrellas turcas Ebru Şahin (Reyyan) y Akin Akinözü (Miran) para cubrir el espacio que dejará vacío la precipitada salida del horario estelar de Parientes a la fuerza, que apenas lleva dos semanas al aire. "Dado el gran éxito de Hercai: amor y venganza y el deseo de la audiencia de ver el desenlace de esta gran historia, estamos haciendo un cambio en nuestra programación de horario estelar y nos complace anunciar el estreno de su segunda temporada para el 17 de noviembre a las 9pm/8c", reza el comunicado que hizo llegar este miércoles Telemundo a People en Español. A partir del lunes 15 de noviembre, los televidentes podrán seguir viendo la historia de amor entre Carmen (Regil) y George (Ecker) en un nuevo horario: de lunes a viernes a las 12 a. m. Parientes a la fuerza Bárbara de Regil y Guy Ecker en una escena de Parientes a la fuerza | Credit: TELEMUNDO Mientras que desde el miércoles 17 de noviembre el melodrama turco Hercai: amor y venganza pasará a emitirse a las 9 p.m., hora del Este. Hercai Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai: amor y venganza (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Parientes a la fuerza se estrenó el pasado martes 26 de octubre ante 999 mil televidentes (P2+) frente al casi 1 millón y medio (P2+) que siguieron en su misma franja horaria de emisión a través de la pantalla de Univision la exitosa telenovela mexicana Vencer el pasado. Lejos de ver crecer su audiencia, la ficción estelarizada por Guy Ecker y Bárbara de Regil no ha hecho más que perder televidentes conforme han ido avanzando sus tramas. Este lunes 8 de octubre, sin ir más lejos, la telenovela en la que también participa Chantal Andere registró su marca más baja hasta la fecha tras promediar apenas 714 mil televidentes (P2+). ¿Qué pasa con Malverde? Aunque por el momento la intención de la cadena es seguir manteniendo en su franja horaria de emisión habitual Malverde: el santo patrón, lo cierto es que la ambiciosa superserie de época tampoco ha logrado despegar en el prime time de la televisión hispana. Malverde Pedro Fernández, protagonista de Malverde | Credit: TELEMUNDO De hecho, el capítulo que se transmitió este lunes de la historia que protagonizan Pedro Fernández y Carolina Miranda obtuvo menos audiencia incluso que Parientes a la fuerza. Y es que apenas 621 mil televidentes (P2+) siguieron el lunes la superserie por Telemundo.

