Telemundo 'revive' a El señor de los cielos por medio de flashback Aunque su personaje murió durante el primer capítulo de la séptima temporada, Rafael Amaya sigue apareciendo en la superserie de Telemundo ya que el actor grabó más escenas que se van a ir transmitiendo a lo largo de la ficción a través de flashbacks. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Aurelio Casillas murió durante el estreno de la séptima temporada de El señor de los cielos, pero el personaje sigue apareciendo en la superserie de Telemundo. Y es que la muerte del famoso narcotraficante, que pudimos ver al aire el pasado lunes 14 de octubre, no fue la única escena que Rafael Amaya grabó en su esperado regreso a la ficción. El galán de 42 años grabó varias escenas más con diferentes personajes que se han estado transmitiendo –o están por transmitirse– conforme avanza la historia. ¿Pero si su personaje murió en el primer capítulo cómo es posible que Amaya siga apareciendo en nuevas escenas de la superserie?, se preguntarán probablemente muchos de los seguidores de la ficción que dejaron de ver la teleserie tras la muerte del famoso narcotraficante. Image zoom Cortesía TELEMUNDO Pues bien, las escenas se están introduciendo en la historia por medio de flashback, una técnica narrativa usada mucho en cine y televisión que interrumpe la acción en curso para presentar otros hechos que guardan relación con la misma pero que ocurrieron en un tiempo anterior. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN De esta forma, en el capítulo que se emitirá este jueves, por ejemplo, podremos ver el reencuentro entre los hermanos Casillas, Aurelio (Amaya) y Amado (Matías Novoa), según se puede apreciar en el avance que transmitió anoche la cadena. Un reencuentro que ya nos había avanzado meses atrás el propio Matías en una entrevista con People en Español y que hasta ahora no había salido al aire. "Tuvimos un par de escenas ahí que nos van a poder ver [juntos]. Me hubiera gustado haber tenido muchas más, pero también la historia se va dividiendo", revelaba en su momento el actor chileno, quien encabeza la superserie junto a Isabella Castillo y un gran elenco. Image zoom Telemundo El señor de los cielos 7 se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo. Advertisement

