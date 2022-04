Telemundo revela el mes de estreno y el primer promocional de la nueva versión de Hasta que la plata nos separe Carmen Villalobos y Sebastián Martínez protagonizan esta telenovela que se graba desde principios de año en Colombia bajo la producción de RCN Televisión. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos Carmen Villalobos y Sebastián Martínez, protagonistas de Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO Un carismático y humilde comerciante y una exitosa ejecutiva de alta alcurnia se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que dará un giro de 180 grados a sus vidas. Este es el punto de partida de Hasta que la plata nos separe, la nueva telenovela de Telemundo que cuenta con las actuaciones protagónicas de Carmen Villalobos y Sebastián Martínez. La cadena hispana lanzó recientemente el primer promocional de esta divertida comedia romántica en el que se anuncia por primera vez el mes en el que se estrenará la ficción: mayo. "Alejandra (Villalobos) es una ejecutiva de lujo, Méndez (Martínez) un vendedor con mucho carisma que el destino cruzará por accidente. El choque la dejó en quiebra y Méndez pagará hasta el último centavo, pero lo que ellos aun no saben es que el amor no se compra ni se vende", reza la voz en off que acompaña a este primer promocional en el que no se revela la fecha de estreno. "Les prometo que se van a divertir cuando conozcan a todo el elenco y sus maravillosos personajes", compartió emocionada Villalobos a través de su perfil de Instagram. Este primer avance dejó con un muy buen sabor de boca a los seguidores de la actriz colombiana, quienes esperan con muchas ganas que llegue mayo para poder ver la telenovela. "Se ve demasiado buena, no puedo esperar" o "Ya me estoy riendo mucho solo con esta promo, no puedo esperar a ver la novela en mayo", se puede leer entre los miles de comentarios que no tardaron en invadir la publicación que compartió la carismática actriz en Instagram. Carmen Villalobos Sebastián Martínez y Carmen Villalobos, protagonistas de Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela también cuenta con las actuaciones de Gregorio Pernía, Fabián Ríos y Stephania Duque, con quienes curiosamente Villalobos compartió set de grabación en la exitosa telenovela de Telemundo Sin senos sí hay paraíso, más tarde conocida como El final del paraíso. Fabián Ríos Fabián Ríos es Dandy en Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO Las estrellas mexicanas Laura Flores y Alejandro Tommasi también forman parte del elenco de esta producción de RCN Televisión que se graba desde principios de año en Colombia.

