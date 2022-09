Telemundo revela el elenco de El señor de los cielos 8 La octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo ya se graba en México con el esperado regreso de Rafael Amaya como el legendario Aurelio Casillas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Todos creían que estaba muerto, pero no. Aurelio Casillas está más vivo que nunca y decidido a asumir nuevamente el poder en la octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo El señor de los cielos, que ya se graba en México con el esperado regreso de Rafael Amaya. La cadena hispana reveló este martes el elenco que estará acompañando al actor mexicano en esta nueva temporada en la que el famoso narcotraficante establecerá una poderosa unión con aliados de temporadas anteriores, mientras se enfrenta a nuevos romances y descubre misterios familiares, arriesgando nuevamente su vida en nombre de la venganza. "Estamos sumamente orgullosos de este proyecto que marca la primera producción realizada en nuestra nueva unidad de Telemundo Global Studios en México", dijo Karen Barroeta, EVP de Producción y Desarrollo de Telemundo Global Studios. "Al igual que los millones de fans de El señor de los cielos, estamos muy entusiasmados de tener a Rafa de regreso en nuestra pantalla junto a un elenco de primera. Han sido siete temporadas emocionantes, y esta octava ha sido creada para deleitar nuevamente a la audiencia con un desbordante drama lleno de más emoción y acción que nunca." El señor de los cielos 8 El señor de los cielos 8 inicia grabaciones en México | Credit: Telemundo Los que regresan El señor de los cielos 8 contará con rostros emblemáticos de la exitosa franquicia como Carmen Aub (Rutila Casillas), Iván Arana (Ismael Casillas), Isabella Castillo (Diana Ahumada), Alejandro López (Súper Javi), Lisa Owen (doña Alba), Robison Díaz (El Cabo), Maricela González (La Felina), Karla Carrillo (Corina Saldaña), Thalí García (Bere Ahumada), Alan Slim (Jaime), Karen Sandoval (Laura), Denia Agalianou (Dalila), Carlos Corona (Alfaro), Daniel Martínez (Colón), Elsy Reyes (Carla Uzcátegui), José Sedek (Bernardo Castillo), Roberto Escobar (Valdés), Wendy de los Cobos (Tata Guerra), Daniel Martínez Campos (Arístides) y Renata Manterola (Luzma). Rafael Amaya Rafael Amaya, protagonista de El señor de los cielos 8 | Credit: Telemundo Isabella Castillo Isabella Castillo vuelve a interpretar a Diana Ahumada | Credit: Telemundo Carmen Aub Carmen Aub retoma el personaje de Rutila Casillas | Credit: Telemundo Iván Arana Iván Arana se adentra nuevamente en la piel de Ismael Casillas | Credit: Telemundo Los nuevos El elenco de la superserie se refuerza con la llegada de nuevos personajes, entre ellos el que interpreta la actriz mexicana África Zavala, quien da el salto a Telemundo tras casi dos décadas participando en telenovelas de TelevisaUnivision como Corona de lágrimas y La malquerida. África Zavala África Zavala se une al elenco de El señor de los cielos | Credit: Telemundo El cubano Rubén Cortada y la colombiana Yuri Vargas también se unen al elenco de la octava temporada con nuevos personajes que tendrán un destacado protagonismo en la historia. Rubén Cortada Rubén Cortada se integra al elenco de El señor de los cielos | Credit: Telemundo Otros actores que se integran al reparto de la superserie en su octava temporada son Jorge Cárdenas, Brenda Hanst y Mimi Morales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Basada en México y el Caribe, la nueva temporada de El señor de los cielos es dirigida por Juan Carlos Valdivia, Conrado Martínez, Mauricio Meneses, y Bernardo Mota con Karen Barroeta, Ximena Cantuarias y Harold Sánchez de Telemundo como productores ejecutivos.

