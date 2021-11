Telemundo revela al elenco estelar de Diario de un Gigoló El provocativo drama será protagonizado por el actor español Jesús Castro y se estrenará en el 2022. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir 2022 promete ser un gran año para Telemundo en materia de ficción. Además de la segunda temporada de Pasión de gavilanes, la tercera temporada de La reina del sur y el melodrama La mujer de mi vida, que marca el regreso a las villanías de Catherine Siachoque, la cadena hispana estrenará un provocativo drama de 10 episodios bajo el título de Diario de un Gigoló, cuyo elenco estelar acaba de ser revelado. El thriller será protagonizado por el actor español Jesús Castro (La reina del sur II), quien dará vida a Emanuel, un atractivo acompañante que lleva una vida de lujo y libertad. Victoria White (Buscando a Frida), Fabiola Campomanes (El juego de las llaves), Francisco Denis (Narcos), Begoña Narváez (Rosario tijeras), Eugenia Tobal (Los únicos), Alosian Vivancos (El señor de los cielos) y Adriana Barraza (Silvana sin lana) completan su elenco protagónico. "Nos complace presentar esta gran y única historia que venimos trabajando hace más de dos años, en la que contamos con un gran elenco internacional", comentó Juan Ponce, Vicepresidente Senior y Gerente General de Telemundo Streaming Studios, a través de un comunicado de prensa que difundió este lunes Telemundo. "Estamos seguros de que esta serie cautivará al público con su intrigante historia y excelentes actuaciones. En la serie se desarrollarán relaciones complejas y sorprendentes en donde todos los personajes se verán enfrentados", agregó. Jesús Castro Credit: Cortesía TELEMUNDO Diario de un Gigoló, que se encuentra actualmente en producción en Argentina, cuenta la historia de Emanuel (Castro), un acompañante que lleva una vida de lujo y libertad. Tras sobrevivir a una infancia de violencia y pobreza, Emanuel forja un vínculo con Minou (Barraza), una mujer de negocios que lo acoge bajo su protección y le ayuda a convertirse en un cotizado escort. Adriana Barraza Adriana Barraza es Minou en Diario de un Gigoló | Credit: Fotógrafo Héctor Moreno El destino cambia cuando Ana (Campomanes), una de sus clientas frecuentes, le ofrece un trabajo complejo: seducir a su hija Julia (White) para fortalecer su autoestima. Fabiola Campomanes Fabiola Campomanes es Ana en Diario de un Gigoló | Credit: Cortesía TELEMUNDO Con la llegada de Julia, Emanuel inesperadamente se involucra sentimentalmente, lo que lo lleva a cuestionar sus elecciones de vida. Consumida ante los celos por el creciente amor que ella misma incentivó, Ana amenaza con decirle a su hija la verdad sobre Emanuel para poner fin a su relación amorosa. Victoria White Victoria White es Julia en Diario de un Gigoló | Credit: Cortesía TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cegado por su pasión por Julia, Emanuel no ve los peligros que afectarán su futuro incierto junto con ella y su complicada vida como gigoló. Diario de un Gigoló es una creación de Sebastián Ortega escrita por Silvina Fredjkes y Alejandro Quesada y dirigida por Mariano Ardanaz. La producción ejecutiva está a cargo de Marcos Santana, Sebastián Ortega, Pablo Flores, Juan Ponce y Pablo Culell.

