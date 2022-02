Telemundo reúne a las estrellas de Sin senos sí hay paraíso en una nueva telenovela Tras El final del paraíso, Carmen Villalobos, Gregorio Pernía, Fabián Ríos y Stephania Duque vuelven a trabajar juntos en una nueva producción para la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Sin senos sí hay paraíso Fabián Ríos, Gregorio Pernía, Carmen Villalobos y Stephania Duque | Credit: TELEMUNDO (x4) La exitosa saga de Telemundo Sin senos sí hay paraíso –más tarde conocida como El final del paraíso– no tendrá por el momento una nueva temporada, pero cuatro de sus estrellas, Carmen Villalobos (Catalina), Gregorio Pernía (El Titi), Fabián Ríos (Albeiro) y Stephania Duque (Mariana), regresarán muy pronto a la cadena de habla hispana en una misma producción. Villalobos, Pernía, Ríos y Duque forman parte del elenco estelar de la nueva versión de la exitosa telenovela colombiana Hasta que la plata nos separe, una producción de RCN Televisión para Telemundo cuyo inicio de rodaje y elenco confirmó este miércoles la cadena hispana. La heroína de Sin senos sí hay paraíso llevará el rol protagónico de la historia junto con el galán colombiano Sebastián Martínez (La ley del corazón), mientras que Pernía será el antagonista. Protagonista y antagonista Carmen Villalobos Gregorio Pernía Left: Carmen Villalobos es la protagonista de Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO Right: Gregorio Pernía es el antagonista de Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO "¡Estoy inmensamente feliz de estar en este gran proyecto! Es un gran honor participar por segunda vez y de manera consecutiva en otra gran historia del genio Fernando Gaitán, esta vez como protagonista. Me siento feliz de darle vida a la exitosa Alejandra Maldonado, un personaje maravilloso, único, con una personalidad como una montaña rusa, llena de matices y además en un género con toque de comedia", expresó emocionada Villalobos, quien el año pasado debutó como antagonista dentro de la nueva versión de la exitosa telenovela Café con aroma de mujer. Fabián Ríos Fabián Ríos es El Dandy en Hasta que la plata nos separe | Credit: TELEMUNDO "El contraste entre Alejandra y Rafael, sus diferentes modos de ver la vida, la diferencia de clases sociales …y las aventuras que vivirán, desatarán momentos espontáneos de mucha comedia en medio de todo el drama y esto mantendrá al público enganchado a la historia", aseguró. Stephania Duque Stephania Duque es Milena en Hasta que la plata nos separe | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Hasta que la plata nos separe es una comedia romántica que relata la historia de amor de Rafael Méndez (Martínez), un carismático y humilde comerciante, y Alejandra Maldonado (Villalobos), una exitosa ejecutiva de alta alcurnia; quienes se encuentran por accidente provocando un choque de emociones que terminarán volcando sus vidas por completo. La telenovela se estrenará próximamente por Telemundo en horario estelar.

