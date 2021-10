Telemundo retira del horario estelar telenovela turca Una casa para azul El melodrama protagonizado por la niña turca Beren Gokyildiz (Todo por mi hija) se transmitía los domingos a las 7 p.m., hora del Este, por la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El pasado domingo 12 de septiembre, Telemundo estrenó un nuevo bloque de programación en su prime time dominical con un triple estreno que incluía la telenovela turca Una casa para azul, la competencia de baile Así se baila y el programa El colador. La nueva parrilla de programación de los domingos de la cadena hispana apenas ha durado un mes al aire. Para sorpresa de muchos, Telemundo decidió retirar este domingo 3 de octubre sin previo aviso del horario estelar el melodrama turco protagonizado por la niña Beren Gokyildiz (Todo por mi hija) para ceder su lugar a La casa de los famosos sin censura, un nuevo programa presentado por Jorge Bernal y Verónica Bastos que pone el foco de atención en el reality show en el que participan Gaby Spanic y Alicia Machado, entre otras celebridades. Como era de esperar, este cambio no sentó nada bien a los televidentes que seguían cada domingo la conmovedora historia de Azul (Beren), una niña que vive desde los dos años en un orfanato con otros niños abandonados mientras trata de conseguir un nuevo hogar. "¿Y qué pasó con Una casa para Azul?" o "¡Ay, no! ¿Y la novela? Ingratos que quitan los programas", se puede leer entre las quejas que se vertieron en las redes sociales. Una casa para Azul Credit: Instagram People en Español se puso en contacto con Telemundo para conocer el motivo detrás de esta sorpresiva decisión, pero hasta la publicación de la nota no habíamos obtenido respuesta. Nuevo horario Desde este lunes 3 de octubre, la telenovela pasó a formar parte de la programación diurna de la cadena hispana, transmitiéndose de lunes a viernes a las 10 a.m., hora del Este, justo después de la transmisión en vivo del programa matutino hoy Día. Beren Gökyıldız Beren Gökyıldız, protagonista de Una casa para azul | Credit: Instagram Çocukluk Evolución Una casa para azul se estrenó el domingo 12 de septiembre a las 7 pm., hora del Este, por Telemundo, promediando durante su primer capítulo 876 mil televidentes (P2+), según Nielsen NPM; una cifra que fue disminuyendo considerablemente semana tras semana hasta caer el pasado domingo 25 de septiembre por debajo de los 700 mil televidentes (P2+). Una casa para azul (capítulo 1): 876 mil (P2+) Una casa para azul (capítulo 2): 776 mil (P2+) Una casa para azul (capítulo 3): 684 mil (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Cabe señalar, sin embargo, que estas cifras de audiencia no se alejan demasiado de las que registran los otros dos programas dominicales de Telemundo: Así se baila y El colador. Así se baila Así se baila (1ª programa): 1,039,000 (P2+) Así se baila (2ª programa): 1,193,000 (P2+) Así se baila (3ª programa): 793 mil (P2+) Adamari Adamari López, Cristián de la Fuente y Mariana Seoane conforman el jurado de Así se baila | Credit: TELEMUNDO El colador El colador (1ª programa): 783 mil (P2+) El colador (2ª programa): 595 mil (P2+) El colador (3ª programa): 621 mil (P2+)

