La época en la que Univision lideraba todas las franjas horarias estelares frente a las producciones de Telemundo quedó en el pasado. Tras el final de la exitosa telenovela turca Amor eterno y el posterior desenlace del melodrama mexicano Te doy la vida, la cadena de habla hispana ha experimentado una importante fuga de televidentes. De los dos millones que normalmente registraba Amor eterno; Médicos, línea de vida apenas promedia actualmente poco más de 1,3 millones de televidentes (P2+). Una notable disminución de audiencia que ha llevado esta semana a Univision a perder por primera vez después de meses su liderazgo en la franja horaria de las 9 de la noche frente al notable aumento de televidentes que está registrando la telenovela turca de Telemundo Cennet en su recta final. Image zoom Cennet Cortesía TELEMUNDO La ficción protagonizada por Almila Ada (Cennet) y Berk Atan (Selim) alcanzó este martes 1,4 millones de telespectadores, según cifras de Nielsen difundidas por PRODU; lo que llevó a Telemundo a recuperar el liderazgo a las 9 de la noche. 9PM 1. Cennet: 1,4 millones 2. Médicos, línea de vida: 1,3 millones SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela más vista del prime time hispano fue, sin embargo, una ficción de Univision, Como tú no hay 2, que en sus capítulos finales sobrepasó el millón y medio de televidentes (P2+). 10PM 1. Como tú no hay 2: 1,5 millones 2. Enemigo íntimo: 859 mil Image zoom Como tú no hay 2 Cortesía W Studios Cennet presenta la historia de una mujer hermosa, inteligente y con mucha determinación que quedó huérfana de recién nacida cuando su madre la abandonó y su abuela se hizo cargo de ella. Pese a su crianza humilde y la falta de recursos económicos, ella se convierte en un brillante arquitecta y logra el trabajo de sus sueños en una prestigiosa firma de arquitectura. Image zoom Almila Ada, protagonista de Cennet Cortesía TELEMUNDO A la vez que su vida profesional va en ascenso, el mundo de Cennet toma un giro inesperado cuando la vida la pone cara a cara con su pasado. Cennet se reencuentra inesperadamente con Selim, su amor de la infancia, y con su madre biológica, quienes desaparecieron de su vida muchos años atrás y ahora llegan para desordenar su mundo. Con nobleza y humildad, Cennet tendrá que luchar para triunfar y demostrarle a los que la rodean que nunca es tarde para redimirse en la vida.

