Así reacciona Telemundo a la 'fuga' de televidentes de El señor de los cielos La muerte de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) ha desatado una ola de críticas en las redes sociales. Así responde la cadena a la fuga de televidentes de su ficción estrella. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La sorpresiva muerte de Aurelio Casillas (Rafael Amaya) en El señor de los cielos ha desatado una ola de críticas entre los fieles seguidores de la exitosa superserie de Telemundo. Tanto las redes sociales oficiales de la trama que ahora encabezan Matías Novoa e Isabella Castillo como los perfiles de Instagram de sus actores se han llenado estos días de duros mensajes contra la cadena de habla hispana por haber sacado a Amaya de la ficción. Algunos televidentes, incluso, han amenazado con dejar de ver la teleserie hasta que no regrese el galán mexicano. "Amé las dos temporadas, también el trabajo de todos, pero sin Rafael Amaya ya esto no tiene chiste, así que ya no la veré más", se puede leer entre los miles de comentarios que han inundado las redes sociales a raíz de la salida de Amaya de la superserie. Telemundo ha hecho frente a algunos de esos comentarios de una forma amigable pero dejando claro que la superserie aún tiene mucho que ofrecer al público. "¡Pérate! La leyenda de El señor de los cielos continúa y los Casillas vienen más fuertes y más unidos que nunca", le respondía el perfil oficial de Instagram de El señor de los cielos a una fiel seguidora de la superserie que avisaba que dejaría de ver la ficción. Image zoom Cortesía TELEMUNDO Alejandro López, quien interpreta a El Súper Javi en la superserie de Telemundo, también se hizo eco en sus redes sociales de la controversia que ha generado la salida de Amaya. "Hay cosas que uno no quiere que pasen y muchas no dependen de nosotros. Ahí es cuando más necesitamos unirnos para sacar fuerzas. Así como a ti, los necesitamos a todos como familia. Vamos a echarle ganas", le respondió el actor colombiano a una seguidora que le comentaba que no podía superar la muerte de Aurelio Casillas. Image zoom Cortesía TELEMUNDO El señor de los cielos 7 se transmite a las 10 p.m., hora del Este, por Telemundo.

