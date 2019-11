Telemundo ya promociona el regreso de Majida Issa a la cadena como protagonista de Operación pacífico La cadena comenzó a promocionar esta semana el estreno de su nueva superserie que protagoniza la inolvidable 'diabla' de Sin senos sí hay paraíso. ¡Mira el primer avance! By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print 2020 está como quien dice a la vuelta de la esquina y las cadenas de televisión ya alistan las nuevas ficciones que estarán estrenando durante el primer trimestre del próximo año. Una de esas historias que podremos ver próximamente en el prime time hispano será Operación pacífico, la nueva superserie de Telemundo que marca el esperado regreso a la cadena de Majida Issa. La actriz colombiana, quien interpretó a ‘La diabla' en la exitosa telenovela Sin senos sí hay paraíso entre 2016 y 2018, encabeza esta nueva ficción junto a Mark Tacher. La cadena comenzó a promocionar esta semana el estreno de esta nueva superserie que está basada en hechos reales y que aterrizará en 2020 en el prime time hispano. "A veces la joya más delicada tiene que transformarse en la roca más dura", fueron las palabras que escribió Telemundo junto al primer video promocional de la ficción en el que únicamente aparece en escena Majida en la piel de la capitana Amalia Ortega. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Operación pacífico, cuyas grabaciones transcurren desde hace varios meses en Colombia, narra la historia de Amalia Ortega (Issa), una mujer valiente, esposa, madre y Capitán de la Unidad de Inteligencia Secreta de la Policía. El objetivo principal de Amalia es capturar a El Guapo (Bracho), un misterioso y poderoso narcotraficante mexicano por quien pondrá en riesgo su profesión, su vida y la de su familia. Solo su inagotable determinación la ayudará a completar la misión. La superserie incluye en su elenco a Julio Bracho (Fugitiva), Christian Tappan (La reina del sur), Luciano D'Alessandro (Mi gorda bella), Klemen Novak (The Americans), Ernesto Benjumea (Pablo Escobar: el patrón del mal), Shany Nadan (Bolívar), Johanna Fadul (Sin senos si hay paraíso), Emmanuel Orenday (La reina del sur) y Cynthia Alesco (La reina del sur), además de la participación especial de Jorge Enrique Abello, el inolvidable protagonista de la exitosa telenovela colombiana Yo soy Betty la fea, quien regresa a Telemundo con esta historia. La ficción consta de 60 episodios y su fecha de estreno aún no ha sido revelada. Advertisement

Close Share options

Close View image Telemundo ya promociona el regreso de Majida Issa a la cadena como protagonista de Operación pacífico

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.