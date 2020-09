La suerte de Loli, Buscando a Frida... Telemundo producirá 6 proyectos de ficción durante la pandemia La cadena de habla hispana ha retomado la producción de sus próximas ficciones bajo estrictos protocolos de seguridad e higiene. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo Global Studios se convirtió a principios de julio en la primera empresa en arrancar una serie de ficción en Estados Unidos en plena pandemia del coronavirus con 100 días para enamorarnos, drama que tuvo que paralizar sus grabaciones el pasado 19 de marzo. "Durante la pandemia nosotros tomamos la firme determinación de arrancar a trabajar y a producir porque en paralelo a eso hay dos responsabilidades: 1, nadie tiene la bola de cristal, no sabemos si a esta pandemia todavía le quedan tres meses, seis meses, un año, dos o tres, de lo que sí tenemos la certeza es de los efectos colaterales que está causando la pandemia en la economía […] y nuestra responsabilidad, aquellos que podemos y tenemos en nuestras manos la fortuna de poder generar empleo, tenemos que activarnos y esa fue la determinación de nosotros", aseguró Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios, en una reciente entrevista con PRODU, ‘el proveedor líder de contenido para los profesionales de la televisión, la publicidad y la tecnología en Latinoamérica, España y el mercado hispano de EE UU’. Image zoom Erick Elías e Ilse Salas, protagonistas de 100 días para enamorarnos Instagram 100 días para enamorarnos Desde que se tomó la decisión de poner en pausa todas las series que se estaban grabado en ese momento como medida de prevención ante la imparable propagación del virus SARS-CoV-2, los esfuerzos de Santana y su equipo se centraron en cómo regresar de la forma más segura. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Establecimos un sistema extraordinario, test diarios al crew y al talento, dos carpas inmensas fuera de nuestros estudios, un minihospital en dos especies de [caravanas], evacuamos las nuevas instalaciones de Telemundo para disminuir el volumen de personas mientras nosotros producíamos y todas las medidas que ya conoces de distanciamiento, de tapabocas…", explicó al citado medio de comunicación el presidente de Telemundo Global Studios. "[También] reformamos la metodología de grabar, no utilizábamos ya lentes cortos de 50 sino que utilizábamos ya 75/100 para básicamente que los camarógrafos tuviesen bastante distancia con el talento; el steadycam ya no iba con tres ayudantes, iba solo como comenzamos en la época anterior, operábamos con iPad desde afuera del estudio, es decir se puede hacer". La cadena propiedad de NBC planea producir un total de seis proyectos en los próximos meses durante la pandemia, entre ellos la telenovela que marcará el debut en Telemundo de Silvia Navarro, La suerte de Loli, que comenzará a grabarse en Miami justo este mes. En México también comenzó a tomar forma recientemente la teleserie inspirada en ¿Dónde está Elisa?, Buscando a Frida, que gira alrededor de la familia Pons y cómo su vida cambia para siempre cuando su hija de 16 años desaparece la noche de la fiesta de cumpleaños de su padre. "Durante la pandemia el estudio va a estar produciendo seis proyectos", avanzó Santana.

