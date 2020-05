Telemundo prepara nueva versión de ¿Dónde está Elisa? La ficción busca repetir el éxito que tuvo hace justo 10 años la exitosa historia que protagonizaron Sonya Smith, Jorge Luis Pila y Catherine Siachoque, entre un gran elenco. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo presentó este martes un adelanto de su programación de cara a la próxima temporada, donde la ficción seguirá ocupando un lugar predominante en el prime time de la cadena con la adquisición de nuevas historias y otras que regresan a la pantalla, como Enemigo íntimo con Fernanda Castillo y Falsa identidad con Camila Sodi y Luis Ernesto Franco. Además de la adaptación moderna de la exitosa telenovela colombiana Café con aroma de mujer que protagonizarán William Levy y Carmen Villalobos y de la superserie Malverde, El Santo Patrón que encabezará Fernando Colunga; Telemundo prepara un nueva versión de exitosa telenovela chilena ¿Dónde está Elisa?, historia que ya produjo en 2010 con Sonya Smith, Jorge Luis Pila, Catherine Siachoque y Roberto Mateos, entre un gran elenco. Image zoom ¿Dónde está Elisa? (2010) Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La serie, cuyo elenco aún no ha sido revelado, llevará por título Buscando a Frida y será una producción de Telemundo Global Studios inspirada el éxito internacional chileno. La serie narrará la vida de la familia Pons y cómo cambia para siempre cuando su hija de 16 años desaparece la noche de la fiesta de cumpleaños de su padre. Esta familia de clase alta parece vivir en un mundo perfecto, pero la desaparición de la hija revelará secretos, mentiras y resentimientos, desenmascarando a una familia que está muy lejos de ser perfecta. ¿Dónde está Elisa? se estrenó en el prime time de Telemundo en marzo de 2010 –hace justo 10 años– y es hasta la fecha una de las telenovelas más vistas en la historia de la cadena.

