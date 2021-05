Las nuevas telenovelas de Telemundo para la temporada 2021-2022 Por Moisés González Skip gallery slides ellipsis Más Applications Ver Todo Empezar galería TELEMUNDO Credit: TELEMUNDO (x3) La cadena destapó este miércoles su programación para la temporada televisiva 2021-2022. Entre las novedades que presentó en materia de ficción, se encuentran dos superseries originales –La reina del sur 3 y Malverde: el santo patrón-, la nueva comedia dramática Parientes la fuerza, el estreno de Diario de un Gigoló y el regreso de la icónica telenovela Pasión de gavilanes. Empezar galería Malverde: el santo patrón Malverde Credit: TELEMUNDO Protagonizada por el actor y cantante mexicano Pedro Fernández, la primera superserie de época de Telemundo cuenta la historia de Jesús Juárez (Fernández), un joven de Sinaloa, México, que crece hasta convertirse en una figura legendaria, casi un ícono religioso venerado por muchos. Su elenco protagónico lo completan Carolina Miranda, Isabella Castillo, Mark Tacher y Alejandro Nones. "Tenemos muchos años en el equipo investigando la realidad mexicana. La serie tiene una rigurosa revisión del momento histórico y la ficción descansa en un contexto cuidadosamente real. La misma leyenda de Malverde está revisada atentamente", compartió este miércoles en Twitter su escritor, Luis Zelkowicz. 1 de 11 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Malverde: el santo patrón Malverde Credit: TELEMUNDO Ambientada en 1870 e inspirada en hechos de la vida real, Malverde sigue historia de Jesús desde su convulsionada infancia como huérfano hasta el advenimiento de la Revolución Mexicana, donde experimentó los suplicios de la guerra, el peligro y el amor mientras iba acumulando un poder inesperado. 2 de 11 Applications Ver Todo Malverde: el santo patrón Malverde Credit: TELEMUNDO Con el paso de los años, Jesús se convierte en una figura heroica al estilo de Robin Hood, admirado por mujeres de todas las clases sociales. Sin embargo, Jesús sigue atormentado por sus sentimientos inesperados hacia su novia de la infancia, Isabel. A medida que las autoridades federales ven un peligro cada vez mayor en el creciente poder de Malverde durante los inicios de la Revolución Mexicana, se necesitará más que al amor y a Dios para mantener a raya a todos aquellos que buscan destruir al héroe conocido por los fieles como El Santo Patrón. 3 de 11 Applications Ver Todo Anuncio Parientes a la fuerza Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO La nueva comedia dramática de Telemundo tiene como protagonistas a Guy Ecker y Bárbara de Regil. 4 de 11 Applications Ver Todo Parientes a la fuerza Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO La ficción cuenta la historia de George Cruz (Ecker), un exitoso escritor que siente que su vida terminó tras ser abandonado por su mujer, Leticia (Chantal Andere). El destino interviene conoce accidentalmente en un vuelo a México a Carmen Jurado (Regil), una joven mexicana de escasos recursos. 5 de 11 Applications Ver Todo Parientes a la fuerza Parientes a la fuerza Credit: TELEMUNDO Ambos se enamoran y rápidamente hacen planes para compartir, juntos, un futuro, sin imaginar que mezclar a sus respectivas familias no será tan fácil como enamorarse. Una vez que Carmen se muda a la mansión de George en Beverly Hills con toda su familia, comienzan los enfrentamientos, convirtiendo el pacífico hogar en una zona de guerra. 6 de 11 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio La reina del sur 3 La reina del sur Credit: TELEMUNDO La aclamada superserie de Telemundo que protagoniza la actriz mexicana Kate del Castillo regresa con su esperada tercera temporada. 7 de 11 Applications Ver Todo La reina del sur 3 La reina del sur Credit: TELEMUNDO Han pasado cuatro años desde que las autoridades estadounidenses condenaron a Teresa Mendoza por los asesinatos de tres agentes antidrogas. Viviendo tras las rejas en una prisión de máxima seguridad y despojada de su libertad, una vez más Teresa se ve separada de su amada hija, Sofía. 8 de 11 Applications Ver Todo La reina del sur 3 La reina del sur Credit: TELEMUNDO Tras diseñar un plan de fuga altamente sofisticado, los viejos amigos de Teresa, Oleg y Jonathan, la sacan audazmente de la prisión para llevarla a México donde se encuentra con el presidente Epifanio Vargas. En un mundo motivado por las alianzas y los tratos secretos, Teresa acepta embarcarse en su misión más peligrosa hasta el momento, una que la lleva por toda América Latina con la ferviente esperanza de poder despedirse de su vida como fugitiva y finalmente reunirse con Sofía. 9 de 11 Applications Ver Todo Anuncio Anuncio Anuncio Diario de un gigoló Diario de un gigolo Credit: TELEMUNDO Aún sin protagonistas confirmados, Diario de un gigoló promete ser una serie provocativa sobre la vida de Emanuel, un escort masculino que lleva una vida hedonista de lujo y libertad. Tras sobrevivir a una infancia de violencia y pobreza, Emanuel forja un vínculo con un jefe local que lo acoge bajo su protección y le ayuda a convertirse en un cotizado escort. El destino cambia con la llegada de Julia, una mujer contratada para enamorarlo y con quien inesperadamente se involucra sentimentalmente, lo que le lleva a cuestionar sus elecciones de vida. Consumida por los celos, la madre de Julia, que una vez contrató los servicios de Emanuel, amenaza con decirle a su hija la verdad sobre él para aplastar su relación. Cegado por su pasión por Julia, Emanuel no ve los peligros que afectan su futuro incierto junto con ella y su complicada vida como gigoló. 10 de 11 Applications Ver Todo Pasión de gavilanes 2 Pasión de gavilanes Credit: TELEMUNDO La ficción trae de vuelta la historia de los hermanos Reyes a partir de una de las producciones originales más icónicas de Telemundo. En la primera temporada, los hermanos Reyes se infiltran en la finca de la familia Elizondo haciéndose pasar por trabajadores para vengar la muerte de su hermana. El intenso rencor que alguna vez sintieron los hermanos se disipa rápidamente, luego de hallar el amor verdadero amor en las hermanas Elizondo. Ahora, 20 años después, los Reyes y los Elizondo se han unido como una familia, pero sus vínculos van a ser puestos a prueba por nuevos desafíos. Esta nueva generación de Pasión de gavilanes está predestinada a empezar con otro trágico crimen que sacude a la familia hasta lo más profundo. La subsecuente investigación de la misteriosa muerte de un profesor apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, lo que desencadena una dramática serie de eventos para demostrar su inocencia. 11 de 11 Applications Ver Todo Repetir la galería Compartir la galería Siguiente Cancelar Empezar galería Compartir la galería Trending Videos Anuncio Skip slide summaries La galería al completo Anuncio

Close this dialog window Share options Mail Email iphone Send Text Message

Close Login

Close this dialog window View image Las nuevas telenovelas de Telemundo para la temporada 2021-2022

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.