Telemundo mueve ficha ante el estreno de la nueva versión de Los ricos también lloran Esto es lo que se vivirá el próximo martes 6 de septiembre en el prime time de la televisión hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Telemundo Nueva versión de Los ricos también lloran; Telemundo | Credit: TelevisaUnivision; Telemundo El próximo martes 6 de septiembre Univision y Telemundo medirán fuerzas en el prime time de la televisión hispana con dos estrenos muy atractivos para el público: El fuego del destino, drama turco inspirado en un suceso de la vida real, y la nueva versión de Los ricos también lloran. La primera en anunciar la fecha de estreno de su nueva producción estelar fue Telemundo, que lo hizo a principios de agosto. Unas semanas más tarde, era Univision la que daba a conocer que estrenaría el mismo día y a la misma hora la telenovela protagonizada por Claudia Martín y Sebastián Rulli con la novedad de que en su caso lo haría con un evento especial de 2 horas, lo que extendería la emisión de la telenovela hasta las 11 p. m., hora del Este. Pero en una industria tan competitiva como la televisiva, cuyo objetivo es atrapar al mayor número de televidentes posibles, las estrategias de última hora están a la orden del día. Telemundo mueve ficha Para sorpresa de muchos, Telemundo anunció este jueves que el estreno de su nueva producción turca, El fuego del destino, también contará con un evento especial de 2 horas. Algo que no estaba previsto en un inicio, o al menos no había sido dado a conocer hasta ahora. "Este martes llega a tu pantalla El fuego del destino, una historia de superación inspirada en hechos reales sobre tres mujeres que deben reescribir sus vidas desde las cenizas. Disfruta de este GRAN EVENTO DE DOS HORAS este martes 6 de septiembre a las 9PM/8C por Telemundo", anunció hace unas horas la cadena a través de las redes sociales. Si no hay cambios de última hora, ambas telenovelas solo medirán fuerzas el día de su estreno ya que el miércoles la nueva versión de Los ricos también lloran pasará a emitirse a las 10 p. m., hora del Este, mientras que El fuego del destino se mantendrá a las 9 p. m., hora del Este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así es El fuego del destino Telemundo define su nuevo drama turco como "una historia inspiradora de cuatro mujeres que deciden tomar el control de sus vidas después de estar al borde de la muerte, dejando atrás su pasado para buscar justicia y descubrir el verdadero amor. Un drama lleno de giros inesperados, en el que un terrible incendio desencadenará una serie de eventos, y nada volverá a ser lo mismo". El fuego del destino El fuego del destino, nueva telenovela turca de Telemundo | Credit: Telemundo La ficción cuenta con las actuaciones protagónicas de las actrices turcas Demet Evgar, Dilan Deniz Çiçek, Hazar Ergüçlü y Zuhal Olcay.

