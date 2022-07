Telemundo modifica su programación estelar frente al estreno de La herencia: un legado de amor La cadena no emitirá este lunes un nuevo capítulo de su telenovela turca Amor valiente. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Tras el final feliz que tuvieron Natalia (Susana González) y 'Chente' (David Zepeda) el pasado viernes en la exitosa telenovela Mi fortuna es amarte, Michelle Renaud aterrizará esta noche en el prime time de Univision como protagonista La herencia: un legado de amor, historia que engalanan Matías Novoa, Daniel Elbittar, Emmanuel Palomares, Mauricio Henao y Juan Pablo Gil. El melodrama, que se transmitirá a las 9 p. m., hora del Este, se desarrolla en una hacienda aguacatera llamada Santa Catalina en la que viven Don Severiano Del Monte y sus cinco hijos adoptivos. La vida de esta adinerada familia cambia de la noche a la mañana cuando fallece el patriarca y el día de la lectura del testamento entra inesperadamente en acción Sara (Renaud), una hermana que no sabían que existía y que viene a reclamar lo que le pertenece. La herencia Emmanuel Palomares, Matías Novoa, Mauricio Henao, Daniel Elbittar y Juan Pablo Gil, galanes de La herencia | Credit: Mezcalent La telenovela, que también cuenta con las actuaciones de Elizabeth Álvarez y Julián Gil, es una de las grandes apuestas de la cadena hispana en materia de ficción para la segunda mitad del año. Telemundo mueve ficha Consciente de ello, Telemundo ha decidido mover ficha y modificar de manera sorpresiva su programación estelar de este lunes para contrarrestar la de la competencia. Así, la cadena hispana prescindirá esta noche del melodrama turco Amor valiente para hacer frente al estreno de La herencia con su producto estrella: La casa de los famosos. El reality show que conducen Héctor Sandarti y Jimena Gállego alargará este lunes una hora la duración de su gala de eliminación, extendiendo así su emisión hasta las 10 de la noche. La casa de los famosos Credit: Telemundo "Mañana es lunes decisivo de eliminación. Nada volverá a ser igual. Nos vemos a las 7PM/6C por Telemundo", anunció este domingo la cadena a través de las redes sociales. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Mientras que en Univision Sara (Renaud) llegará a reclamar su herencia frente a sus 5 hermanos Del Monte, en Telemundo tres famosos se jugarán su estancia en la casa más famosa de la televisión hispana: Nacho Casano, Lewis Mendoza e Ivonne Montero. Uno de ellos pondrá esta noche punto final a su participación en el exitoso reality show de Telemundo. La casa de los famosos Credit: Telemundo El público, como siempre, tendrá la última palabra.

