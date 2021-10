Lo que Telemundo 'ocultó' del final de la primera temporada de Hercai: amor y venganza La cadena 'vendió' el capítulo que transmitió este lunes como el final de la primera temporada de la exitosa telenovela turca, pero lo cierto es que no fue así. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Hercai Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO Casi 1 millón y medio de televidentes (P2+) siguieron el pasado lunes por Telemundo el final de la primera temporada de Hercai: amor y venganza, la exitosa telenovela turca que protagonizan Akin Akinözü y Ebru Şahin, cuyas voces son dobladas al español por Darwinn Le Roy y María Doris. El melodrama, en el que también participa la carismática niña turca Ebrar Alya Demirbilek, quien hoy tiene 8 años, en la piel de Gül, se despidió por todo lo alto como el programa más visto de la citada cadena hispana, generando un sinfín de comentarios en las redes sociales. La decisión de Telemundo de cortar repentinamente la telenovela para transmitir los capítulos restantes el próximo año no agradó, sin embargo, demasiado a los televidentes. Y es que, aunque la cadena hispana vendió este final como el cierre de la primera temporada, lo cierto es que este no es realmente el final de la primera temporada de Hercai. El melodrama cuenta originalmente con tres temporadas que ya fueron emitidas en su totalidad con gran éxito de audiencia en su país de origen, Turquía; Telemundo, sin embargo, decidió condensar esas tres temporadas en dos, de modo que los episodios que ya se estaban emitiendo actualmente y con el que se cerró la 'primera' temporada corresponden realmente a la segunda. Hercai Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO "No engañen a los televidentes, la cortaron a menos de la mitad de la segunda temporada", comentó molesta una fanática de la telenovela turca a través de Instagram. "En Turquía pasaron 3 temporadas con un total de 69 volúmenes, cada uno de 150 minutos. Telemundo ha combinado 3 temporadas en 2", se puede leer en otro comentario. Hercai Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai: amor y venganza (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Muchos televidentes también se han quejado en las redes sociales de que la cadena no solo no ha respetado la música original turca sino que han recortado varias escenas de la telenovela. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "En la escena donde Miran y Reyyan salen a recorrer las calles, recortaron la escena donde Miran compra las mandarinas y las pone en los bolsillos y aparte el pela una con sus dientes, no debieron cortar ni una parte de ellos después de todo lo que sufrieron y al fin encontraron algo de paz, el público se merece verlo todo", comentó otra fanática del melodrama. Nueva temporada Aun sin fecha de estreno, Telemundo estrenará la nueva temporada de su exitosa telenovela turca el próximo año. La cadena hispana emitió este lunes un avance de los nuevos capítulos tras el final de la 'primera' temporada que dejó con la miel en los labios a muchos televidentes. "Las intrigas, las traiciones, los secretos y las venganzas que pondrán a prueba el amor de Reyyan y Miran, en la segunda temporada de Hercai, te dejarán sin aliento. ¡Espérala en el 2022 por Telemundo!", anunció la cadena hispana a través de las redes sociales.

