Telemundo lanza el tráiler de sus nuevas producciones: Juego de mentiras y El Conde Altair Jarabo y Arap Bethke protagonizan la primera serie, mientras que Fernando Colunga y Ana Brenda estelarizan el drama de época. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El Conde Juego de mentiras; El Conde | Credit: Telemundo (x2) Telemundo inició 2023 por la puerta grande con el estreno de la octava temporada de El señor de los cielos, que se mantiene como el programa más visto actualmente en el prime time de la televisión hispana. Pero la historia que protagoniza Rafael Amaya es solo una de las grandes apuestas estelares de la cadena hispana para este año. Próximamente llegarán al horario estelar de Telemundo otras dos producciones muy esperadas por el público: el thriller Juego de mentiras y el drama de época El Conde: amor y honor. Este miércoles, en el marco de la conferencia Content Americas, donde Telemundo Global Studios presentó las series originales que entrarán en producción y desarrollo a lo largo de este año, la compañía reveló en exclusiva los tráileres de estas dos ambiciosas historias. Juego de mentiras Juego de mentiras Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO Protagonizada por Arap Bethke, Altair Jarabo y María Elisa Camargo, esta historia llena de intriga, misterio, pasión y amor comienza con la desaparición de Adriana Molina. Todas las pistas apuntan a su esposo, César, como el principal sospechoso en el posible asesinato. Decidido a evitar que le arrebaten a su hija de ocho años, César se arriesga a investigar por su cuenta. Mientras busca pistas sobre los posibles motivos de la desaparición de su esposa, César descubre que Adriana llevaba una doble vida y tenía un amante de una familia rica y poderosa. Casi todos los personajes se convierten en sospechosos, ya que cada uno tiene una razón – aunque solo aparente – para querer eliminarla. Mientras tanto, la libertad, el amor y el futuro de César están en juego en su búsqueda por respuestas. El Conde: amor y honor El Conde Fernando Colunga y Ana Brenda en El Conde | Credit: TELEMUNDO Fernando Colunga, Ana Brenda Contreras, Marjorie de Sousa, Chantal Andere y Sergio Sendel, entre otros, conforman el elenco estelar de este drama de época. La serie cuenta la historia de amor entre Alejandro, un joven humilde y campesino, y Mariana, una hermosa e inquieta jovencita. Pero Josefina, la madrastra de Mariana, y Gerardo se propondrán convertir esta historia de amor en un verdadero infierno. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Alejandro será culpado de un doble homicidio y sin que nadie sepa su destino será trasladado a un calabozo en una alejada isla en el Océano Pacífico. Ahí conocerá a Amador, un noble español que cumple una sentencia de cadena perpetua en ese lugar. Amador le revela que tiene un tesoro oculto y antes de morir le regala su fortuna.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Telemundo lanza el tráiler de sus nuevas producciones: Juego de mentiras y El Conde

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.