Telemundo lanza nuevo teaser de El señor de los cielos 8 con testimonio inédito de Aurelio Casillas ¿Qué pasó con el famoso narcotraficante al que todos dieron por muerto después de ser enterrado? Mira un adelanto. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En octubre de 2019, los fanáticos de El señor de los cielos se llevaron una desagradable sorpresa al presenciar durante el estreno de la séptima temporada de la exitosa superserie de Telemundo cómo su protagonista Aurelio Casillas perdía supuestamente la vida. La audiencia incluso pudo ser testigo de cómo enterraban el 'cadáver' del famoso narcotraficante interpretado por Rafael Amaya. Un polémico desenlace que generó en su día una lluvia de críticas. "Sin Aurelio no tiene sentido verla", o "Los fans de El señor de los cielos no lo merecemos", fueron algunos de los miles de comentarios que empezaron a inundar al instante las redes sociales. No fue hasta febrero de este año cuando Telemundo anunció a bombo y platillo que Amaya regresaba a la superserie para volver a adentrarse en la piel de Aurelio Casillas en una octava temporada que comenzó a grabarse el pasado mes de septiembre en México. "En la nueva temporada, para todos los que lo conocen, Aurelio Casillas está muerto. Solo sus enemigos de la DEA saben el secreto mejor guardado del desierto, el señor de los cielos está más vivo que nunca y decidido a asumir nuevamente el poder. Aurelio establece una poderosa unión con aliados de temporadas anteriores, mientras se enfrenta a nuevos romances y descubre misterios familiares, arriesgando nuevamente su vida en nombre de la venganza", ha avanzado la cadena hispana sobre el esperado regreso de su protagonista a la superserie. Rafael Amaya Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El señor de los cielos 8 | Credit: Telemundo Pero, ¿qué pasó con Aurelio después de ser enterrado? Un nuevo teaser de la octava temporada con un testimonio inédito del narcotraficante arroja algo de luz sobre sobre lo ocurrido. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Me sacaron de la tumba, me apresaron como a un animal, pero no hay animal enjaulado que no quiera escapar, que no quiera volver con su manada", anuncia Casillas. "¡Qué tiemblen los que me crean enterrado, hierba mala nunca muere y Aurelio Casillas ha vuelto!", advierte. Aurelio Casillas Credit: Telemundo El señor de los cielos 8 se estrenará en 2023 por Telemundo.

