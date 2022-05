Telemundo lanza primer avance de la octava temporada de El señor de los cielos con el regreso de Rafael Amaya El actor mexicano vuelve a adentrarse en la piel del narcotraficante Aurelio Casillas en la esperada octava temporada de la exitosa superserie de Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Aurelio Casillas Rafael Amaya regresa a El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO En febrero de este año, Telemundo confirmó que producirá una nueva temporada de su exitosa superserie El señor de los cielos con el esperado regreso del actor mexicano Rafael Amaya, quien volverá a adentrarse en la piel del narcotraficante Aurelio Casillas. Este jueves, a través de las redes sociales, Amaya compartió un avance a modo de aperitivo de lo que será la octava temporada de uno de los productos estrella de la cadena hispana. "Aurelio Casillas regresa de la muerte porque millones de ustedes lo pidieron", escribió el intérprete de 45 años junto al avance en el que se revelan las primeras imágenes de la nueva temporada. Como era de esperarse, las reacciones de sus fans no se hicieron esperar. "En shock, ¿cuándo sale?", "La mejor serie que existe" o "Solo hace falta que regrese Mónica y me muero", fueron algunos de los miles de comentarios que inundaron su publicación. ¿Qué sucederá en El señor de los cielos 8? "El épico final de la séptima temporada pareció sellar el final del legendario narcotraficante Aurelio Casillas, pero seremos testigo de la inolvidable 'resurrección' de Aurelio en la octava temporada de superserie con más temporadas al aire de Telemundo", anunció la cadena. Rafael Amaya Rafael Amaya regresa a El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Sorprendiendo por igual a amigos y enemigos con su regreso a la vida, Aurelio llegará decidido a recuperar todo lo que ha perdido. Tras entablar una poderosa unión con aliados de temporadas anteriores, el narcotraficante se enfrentará a nuevos enredos románticos y descubrirá misterios familiares, poniendo nuevamente su vida en juego en nombre de la venganza. Llamado a asumir su posición de poder, Aurelio demostrará que quienes nacen siendo malos viven más.

