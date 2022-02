Telemundo lanza nuevo avance exclusivo de Pasión de gavilanes 2 La nueva temporada aterrizará en Telemundo el lunes 14 de febrero a las 10 p. m., hora del Este. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El estreno de Pasión de gavilanes 2 está a la vuelta de la esquina. En poco más de una semana, concretamente el lunes 14 de febrero a las 10 p. m., hora del Este, los gavilanes volverán a alzar el vuelo en la pantalla de Telemundo con una nueva temporada que aterrizará cargada de novedades y con una nueva generación dispuesta a conquistar el corazón de la audiencia. A modo de aperitivo, la cadena lanzó este jueves un avance exclusivo de la esperada secuela de la historia que hace casi dos décadas protagonizaron con gran éxito de audiencia Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown. "Visualmente el público se reencontrará con el universo de sus gavilanes con una óptica y visión cinematográfica que eleva la magia a otro nivel", compartía emocionado Cimarro semanas atrás en una entrevista exclusiva con People en Español sobre la nueva temporada. Pasión de gavilanes 2 centra su historia dos décadas después de que los hermanos Reyes encontrarán el amor en las hermanas Elizondo en medio de una venganza. Ahora, 20 años después, el sorpresivo asesinato del profesor Genaro Carreño atenta contra la tranquilidad del pueblo de San Marcos y, sobre todo, de los Reyes-Elizondo ya que todo apunta a que los hijos de Juan Reyes (Cimarro) y Norma Elizondo (Garcia) son culpables. Por si fuera poco, las tensiones continúan creciendo con la llegada de Samuel Caballero (Sergio Goyri), un hombre poderoso y cruel que no dudará en hacer lo necesario para recuperar a su hija y a su esposa, Rosario Montes (León), cuyo regreso a San Marcos ha llamado la atención de todos. Todo esto desencadenará una serie de sucesos desgarradores que, nuevamente, pondrá a prueba el amor y la lealtad de los Reyes-Elizondo. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Telemundo le está poniendo la ficha a esto de una manera impresionante. Yo hace rato no trabajaba en un proyecto tan bien cuidado, con un nivel en cuanto al arte, la fotografía, la dirección, el vestuario, a las locaciones… Rodar una serie en exteriores durante meses requiere de un compromiso y de un nivel de producción muy alto para que esto suceda", comentaba en otra entrevista para People en Español Brown, quien retoma el personaje de Franco Reyes.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Telemundo lanza nuevo avance exclusivo de Pasión de gavilanes 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.