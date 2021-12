Telemundo lanza un avance de Diario de un gigoló La miniserie de 10 episodios que protagoniza el actor español Jesús Castro aterrizará en enero de 2022 en el prime time de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Diario de un gigoló ya tiene mes de estreno por Telemundo. Mientras que la segunda temporada de Pasión de gavilanes aterrizará en la cadena hispana en febrero, la miniserie de 10 episodios que protagoniza el actor español Jesús Castro se apoderará de la televisión hispana en enero. Telemundo lanzó este miércoles un video en el que se muestran las primeras imágenes de la ficción junto a entrevistas de su elenco protagónico, que incluye a la galardonada actriz mexicana Adriana Barraza, Victoria White, Fabiola Campomanes y la actriz argentina Eugenia Tobal. "Diario de un gigoló trata un poco de superación, de un mundo que no está muy visto, que es el mundo de cómo funciona un poco la mente y la metodología de los gigolos", avanza Castro. Jesús Castro Jesús Castro es Emanuel en Diario de un gigoló | Credit: TELEMUNDO La seductora miniserie grabada en Argentina cuenta la historia de Emanuel (Castro), un acompañante que lleva una vida de lujo y libertad. Tras sobrevivir a una infancia de violencia y pobreza, Emanuel forja un vínculo con Minou (Barraza), una mujer de negocios que lo acoge bajo su protección y le ayuda a convertirse en un cotizado escort. Pero su destino cambia cuando Ana (Campomanes), una de sus clientas frecuentes, le ofrece un trabajo complejo: seducir a su hija Julia (White) para fortalecer su autoestima. Con la llegada de Julia, Emanuel inesperadamente se involucra sentimentalmente, lo que lo lleva a cuestionar sus elecciones de vida. "Julia es una chica de pocas palabras, no se siente cómoda relacionándose con otras personas y a los 8 años pasa un accidente de coche en el que fallece su padre. Fue un suceso supertrágico que, aparte de dividir a su familia, la dejó marcada para toda su vida", cuenta White. Victoria White Victoria White es Julia en Diario de un gigoló | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Consumida por celos por el creciente amor que ella misma incentivó, Ana amenaza con decirle a su hija la verdad sobre Emanuel para poner fin a su relación amorosa. Fabiola Campomanes Fabiola Campomanes es Ana en Diario de un gigoló | Credit: TELEMUNDO Cegado por su pasión por Julia, Emanuel no ve los peligros que afectarán su futuro incierto junto con ella y su complicada vida como gigoló.

