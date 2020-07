Todo por mi hija, la conmovedora telenovela turca que llega a Telemundo La cadena estrenará el 1 de septiembre en horario estelar esta enternecedora historia de un padre y una hija a quienes el destino separó. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Las telenovelas turcas también llegaron para quedarse en el prime time de Telemundo. Tras Cennet, que se transmite actualmente en horario estelar, la cadena de habla hispana volverá a apostar por una ficción producida en Turquía. Esta vez se trata de Todo por mi hija, un conmovedor drama entre un padre y una hija que se ha emitido con éxito en numerosos países de América Latina. Protagonizada por la estrella infantil turca Beren Gökyıldız (Madre) y el actor turco Behiç Buğra, la ficción, cuyo título original es Kızım –en español Hija– comenzará a transmitirse en Estados Unidos a principios de septiembre, concretamente el martes 1 a las 9 p.m., hora del Este. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Creció sin saber que tenía un padre y para él los chicos eran un estorbo, pero cómo reaccionará este estafador cuando descubra que su libertad depende de una pequeña", anunció este jueves Telemundo junto al tráiler oficial de la telenovela turca. Todo por mi hija presenta la enternecedora historia de una niña de 8 años que, tras ser abandonada por su tía, tiene que irse a vivir con su padre, un estafador profesional a quien no conocía y que solo acepta cuidar de ella para evitar ser encarcelado. Image zoom Todo por mi hija Cortesía TELEMUNDO Ahora padre e hija, a quienes el destino separó, tendrán que luchar para que nada ni nadie los separe enfrentando un sinfín de peligros que rodean la vida del estafador. La telenovela se estrenó en abril de este año en Puerto Rico por WAPA Televisión y desde entonces se mantiene entre los primeros lugares de audiencia.

