Hercai, amor y venganza, el nuevo fenómeno televisivo turco, ¡llega a Telemundo! La cadena hispana estrenará muy pronto esta ambiciosa producción turca de amor y venganza que ya es un éxito de audiencia en decenas de países. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Aunque llevaban ya varios años arrasando en el mercado latino, el boom por las telenovelas turcas no explotó en Estados Unidos hasta 2019 con Amor eterno, una intensa historia de amor protagonizada por Burak Özçivit (Kemal) y Neslihan Atagül (Nihan) que logró registrar altos niveles de audiencia durante sus más de 200 capítulos por la pantalla de Univision. Desde entonces, las producciones turcas no han dejado de formar parte de la programación de las principales cadenas de televisión hispanas, destacando títulos como Todo por mi hija y La hija del embajador, que se transmite actualmente por Univision a las 10 p.m., hora del Este, con Neslihan (Nare) y Engin Akyürek (Sancar) como sus protagonistas. Pero la fiebre por las telenovelas turcas no ha hecho más que empezar. En las próximas semanas, una nueva historia turca aterrizará en la televisión hispana de Estados Unidos dispuesta a seguir conquistando a la audiencia. Se trata de Hercai, el nuevo fenómeno televisivo turco, que ha sido adquirido recientemente por la cadena Telemundo para su pronta emisión en Estados Unidos, según informó este martes el portal especializado en televisión TTVNEWS y pudo confirmar People en Español. La telenovela, que ya se ha emitido con éxito en diferentes países de América Latina, está protagonizada por las estrellas turcas Akin Akinözü y Ebru Sahin. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN El melodrama narra una historia de amor nacida de una venganza entre Miran y Reyyan, quienes tendrán que luchar contra sus propias familias para poder estar juntos. Hercai Akin Akinözü y Ebru Sahin, protagonistas de Hercai | Credit: Facebook Hercai Telemundo aún no ha revelado la fecha de estreno de esta nueva ficción turca, pero es muy probable que aterrice en el prime time de la cadena tras finalizar La suerte de Loli. ¿La verás?

Hercai, amor y venganza, el nuevo fenómeno televisivo turco, ¡llega a Telemundo!

