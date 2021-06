Telemundo enfrentará el estreno de Hercai: amor y venganza contra La hija del embajador ¿Qué pasará con la nueva versión de Café con aroma de mujer? ¡Te lo contamos! Por Moisés González Anuncio Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir El próximo martes 22 de junio Telemundo estrenará a las 9 p.m., hora del Este, la exitosa telenovela turca Hercai: amor y venganza, melodrama que cuenta la historia de un amor imposible entre dos jóvenes, Reyyan y Miran, que nace de la venganza y la traición. Lo que la cadena de habla hispana no había revelado hasta ahora es que el melodrama protagonizado por Ebru Şahin y Akin Akinözü aterrizará en la televisión hispana con un doble capítulo, por lo que además de ocupar la franja horaria en la que se emite actualmente La suerte de Loli -que llegará a su gran final el lunes 21- también se adueñará del espacio que llena de lunes a viernes la nueva versión de Café con aroma de mujer. "El estreno de Hercai: amor y venganza será de 2 horas. Te esperamos este martes 22 de junio a las 9PM/8C", anunció este jueves Telemundo a través de las redes sociales. La cadena ha decidido enfrentar su nuevo melodrama estelar contra la telenovela turca de Univision La hija del embajador con la esperanza de lograr arañar televidentes a la historia de amor que protagonizan a las 10 p.m., hora del Este, Neslihan Atagül y Engin Akyürek. telenovela turca Hercai: amor y venganza; La hija del embajador | Credit: Telemundo; UNIVISION Esta será la primera vez que dos producciones turcas competirán entre sí de manera directa por la audiencia en el prime time de ambas cadenas, lo que sin duda pondrá en un aprieto a los fanáticos de los melodramas turcos, que ahora tendrán que decidirse por una. ¿Pero qué pasará con Café con aroma de mujer? La telenovela protagonizada por Laura Londoño y William Levy cederá su horario a Hercai: amor y venganza el martes 22, pero la ficción que antagoniza Carmen Villalobos recuperará el miércoles su horario habitual ya que solo el capítulo de estreno de Hercai será de 2 horas. Café con aroma de mujer William Levy y Laura Londoño, protagonistas de Café con aroma de mujer | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ambientado en la antigua ciudad de Midyat, en la histórica provincia turca de Mardin, Hercai cuenta la historia de un amor imposible que nació de la venganza y la traición. El drama inicia cuando Miran (Akinözü), un joven instigado por su abuela colérica, emprende un plan de venganza para honrar la muerte de sus padres. Entretanto, el deseo de Reyyan (Şahin), una hermosa joven, de escapar de la presión de su abuelo la lleva sin proponérselo a los brazos de Miran. Hercai Póster promocional Hercai: amor y venganza | Credit: TELEMUNDO Ella se enamorará de Miran sin saber sus verdaderas intenciones y él descubrirá que su amor es más fuerte que la rivalidad y el odio. Este amor desatará un enfrentamiento entre familias que obligará a Miran y Reyyan a luchar por una relación imposible y superar los obstáculos que los rodean.

