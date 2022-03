¡Apareció Franco! Telemundo emitió este martes la primera escena de Michel Brown en Pasión de gavilanes 2 Aunque todavía no se ha confirmado en qué capítulo regresará Franco, el personaje interpretado por Michel Brown ya ha comenzado a dejarse ver en la nueva temporada a través de escenas de flashback. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir En paradero desconocido desde hace varios años, la misteriosa desaparición de Franco (Michel Brown) en la nueva temporada de Pasión de gavilanes ha mantenido en vilo a muchos televidentes desde el estreno de la telenovela. "No entiendo como un hombre te puede decir que te ama y de un día a otro se va sin decirte nada, sin ninguna explicación. No entiendo, nosotros éramos felices", le decía entre lágrimas Sarita (Natasha Klauss), esposa de Franco y madre de sus hijos, a su hermana Norma (Danna García) en una conmovedora escena que se emitió durante los primeros capítulos de la nueva temporada. Si bien a un mes del estreno de Pasión de gavilanes 2 su desaparición continúa siendo una incógnita –ninguno de los personajes sabe aún qué pasó con Franco–, este martes, durante la emisión del capítulo número 21, se emitió una escena inédita del menor de los hermanos Reyes a modo de flashback en la que se le puede ver de lo más romántico junto a Sarita. Precisamente fue su esposa en la ficción la que trajo anoche este recuerdo a su mente que deja ver por primera vez al actor de origen argentino en una escena de la nueva temporada. A pesar de tratarse de un recuerdo, la escena generó gran emoción en las redes sociales, especialmente entre los fanáticos de la pareja que conforman Natasha y Michel. "¡Qué lindísima escena! Muero de la emoción", comentó una televidente. "¿A nombre de quién la factura de la cita con la psicóloga mañana?", escribió otra persona. Algunos, incluso, grabaron su reacción mientras veían la escena, como esta usuaria de Twitter que reconoció que después de ese momento se puso a llorar y no pudo seguir viendo el capítulo. Aunque todavía no se ha confirmado en qué capítulo regresará Franco, el personaje ya ha comenzado a dejarse ver poco a poco en la historia a través de escenas de flashback, como la que se emitió anoche, por lo que se intuye que falta poco para verlo de nuevo en acción. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Lo hablaba con Mario (Cimarro) y con Gato (Juan Alfonso Baptista). Les decía, después de que grabamos una escena muy bonita, que hubiera estado muy arrepentido de haber perdido la oportunidad de volvernos a encontrar después de 18 años ya habiendo maduro desde diferentes puntos de vida", compartía Michel meses atrás en una entrevista con People en Español. Michel Brown Michel Brown es Franco en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO "Quieras o no todos vivimos durante un año y medio en la ficción siendo hermanos y creamos un vínculo muy bonito, entonces la verdad reencontrarnos nos dio mucho gusto y nos encontramos en escena desde un lugar muy diferente también habiendo crecido como actores", agregaba. Pasión de gavilanes 2 se transmite a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Apareció Franco! Telemundo emitió este martes la primera escena de Michel Brown en Pasión de gavilanes 2

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.