Telemundo dobla la emisión de Hercai: amor y venganza tras el final de Malverde: el santo patrón La cadena hispana emitirá dos capítulos diarios de la exitosa telenovela turca que protagonizan Ebru Şahin y Akin Akinözü desde este jueves 27 de enero. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Malverde Malverde; Hercai | Credit: TELEMUNDO (x2) Malverde: el santo patrón llega a su fin. La superserie de época de Telemundo protagonizada por Pedro Fernández se despedirá de la pantalla de la cadena hispana este miércoles 26 de enero. "No se pierdan este miércoles 26 de enero el gran final de Malverde a las 10 de la noche/ 9 centro. Muchas gracias por acompañarnos y por estar viéndonos a lo largo de esta gran historia", compartió este lunes su protagonista femenina, Carolina Miranda, en las redes sociales. El espacio que dejará libre el desenlace de Malverde será ocupado por la exitosa telenovela turca Hercai: amor y venganza, que se transmite actualmente a las 9 p. m., hora del Este. Desde este jueves 27 de enero, la historia de amor protagonizada por las estrellas turcas Ebru Şahin y Akin Akinözü, cuya segunda temporada se estrenó en noviembre del año pasado, pasará a ocupar también la franja horaria de las 10 de la noche, emitiéndose así dos capítulos diarios. Ebru Şahin y Akin Akinözü Ebru Şahin y Akin Akinözü, protagonistas de Hercai | Credit: TELEMUNDO Hercai se mantiene desde su estreno como el programa estelar más visto en el prime time de Telemundo. El pasado viernes 21 de enero, sin ir más lejos, el drama turco promedió 1,318,000 televidentes (P2+) mientras que Malverde se tuvo que conformar con 913 mil (P2+). Hercai permanecerá con doble capítulo por la pantalla de Telemundo hasta el lunes 14 de febrero, cuando aterrizará en la cadena la nueva temporada de la exitosa telenovela Pasión de gavilanes. Paola Rey Paola Rey en las grabaciones de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Protagonizada por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown y con un salto en el tiempo de 20 años respecto a la primera temporada, la secuela del melodrama original de Julio Jiménez iniciará con un trágico crimen que involucra la muerte de un profesor y que sacudirá a la familia Reyes-Elizondo ya que la evidencia apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, desencadenando una serie de sucesos desgarradores que nuevamente pondrán a prueba su amor y lealtad.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Telemundo dobla la emisión de Hercai: amor y venganza tras el final de Malverde: el santo patrón

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.