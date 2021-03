Close

Telemundo contraataca al esperado estreno de La hija del embajador La cadena anuncia para este martes el inicio de una nueva etapa dentro de su drama de suspenso Buscando a Frida, que se transmite en la misma franja horaria que desde esta noche también ocupará la nueva telenovela turca de Univision. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Tras el éxito de Amor eterno, una nueva telenovela turca aterriza este martes en el prime time de Univision con las estrellas turcas Neslihan Atagül (Amor eterno) y Engin Akyürek (¿Qué culpa tiene Fatmagül?) como protagonistas de esta apasionante y épica historia de amor. El melodrama, que se transmitirá de lunes a viernes a las 10 p.m, hora del Este, entrará a competir directamente contra el drama de suspenso de Telemundo Buscando a Frida, historia que la cadena de habla hispana estrenó a finales de enero en la misma franja horaria. Consciente de la amenaza que supone la llegada de este nuevo melodrama turco a la televisión hispana de Estados Unidos, Telemundo no se ha querido quedar con los brazos cruzados y ha intensificado la promoción de su serie, anunciando para este martes –coincidiendo con el estreno de La hija del embajador– el inicio de una nueva etapa dentro de la historia que encabezan Ximena Herrera, Arap Bethke y Eduardo Santamarina. "Esta noche una llamada de Frida da inicio a un cambio y será el amor la fuerza para enfrentar a los secuestradores. Comienza una nueva etapa, donde Marcela está decidida a pagar hasta el último precio", anuncia la cadena a través de un vídeo promocional que se transmitió anoche justo al finalizar el episodio y que esta mañana ha sido difundido a los medios de comunicación a través de un comunicado de prensa. Con 25 capítulos emitidos, la desaparición de la joven Frida continúa siendo un misterio sin resolver, manteniendo en vilo cada noche a cientos de miles de televidentes que sintonizan cada noche Telemundo para encontrar nuevas pistas que arrojen luz sobre lo sucedido. Esta semana, la investigación en la desaparición de Frida toma un nuevo rumbo y todo indica que el secuestrador podría ser alguien muy cercano a la joven, ya que los detectives descubren una nueva evidencia que apunta directamente al padre de la víctima, Abelardo Pons (Santamarina). Además, Marcela (Herrera) recibe una sorpresiva llamada de su hija Frida (Victoria White) quien le pide lleve una suma de dinero a un parque público, pero advierte que debe ir sola o sus secuestradores la lastimarán. "Cada día quedó más en shock", comentó una persona tras ver el impactante avance. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Cada noche nos tienen en suspenso", se puede leer en otro de los comentarios. Cargada de intriga y secretos, Buscando a Frida presenta la historia de la idílica familia Pons, cuyas vidas cambian repentinamente cuando su hija, Frida, desaparece misteriosamente la noche de la fiesta de cumpleaños de su padre. Durante la investigación saldrán a relucir mentiras, resentimientos y secretos, desenmascarando a una familia que está muy lejos de ser perfecta, lo que dejará al público cuestionando cada detalle y a todos los involucrados en esta cautivante historia llena de giros inesperados.

