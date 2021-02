Close

Telemundo confirma la salida de Fernando Colunga de Malverde: el santo patrón La cadena envió una declaración oficial en la que revela el motivo detrás de esta decisión. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir "Mi nombre es Fernando Colunga y me estoy preparando para uno de los personajes más importantes de mi carrera: Malverde, el santo patrón". Con estas palabras el actor mexicano confirmaba hace aproximadamente un año su participación en la nueva superproducción original de la cadena hispana. Un reto que el inolvidable galán de exitosas telenovelas como La usurpadora y Soy tu dueña afrontaba con mucha ilusión. Por eso la sorpresa fue mayúscula cuando recientemente trascendió que el intérprete de 54 años no iba a protagonizar finalmente este ambicioso proyecto. "La situación en México por coronavirus está muy fuerte. Los hospitales están llenos. Fue un arreglo mutuo [entre la cadena y Colunga]. La relación continúa", contaba una fuente a People en Español. La noticia de la salida de Colunga del proyecto fue confirmada por Telemundo, quien nos hizo llegar este lunes una declaración oficial en la que la cadena hispana revela el motivo detrás de esta sorpresiva decisión. Image zoom Fernando Colunga en Malverde: El santo patrón | Credit: Instagram "Telemundo ha tomado una decisión creativa de trabajar con Fernando Colunga en otros proyectos futuros, por lo que no formará parte del elenco estelar de Malverde", compartió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Estamos encantados de que Fernando sea parte de la familia Telemundo y ya estamos desarrollando dos nuevos proyectos en conjunto para finales de este año. Malverde es una de las producciones más grandes de Telemundo y estamos orgullosos de traerle esta gran historia a los hispanos en EEUU. En los próximos días, anunciaremos el elenco completo de esta superproducción original", finaliza el comunicado que envió la cadena. Malverde: el santo patrón relatará la historia de un niño nacido en 1870 en Sinaloa que se convierte en una figura legendaria, casi religiosa, defensor del pueblo, protector tanto de inocentes como de pobres y desposeídos, y a su vez de narcos y malvivientes.

