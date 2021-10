Telemundo confirma el elenco de la segunda temporada de Pasión de gavilanes ¿Quiénes del reparto original regresan? ¿Qué actores se unen a la nueva temporada? La cadena hispana por fin ha revelado todas las incógnitas. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Desde que hace varios meses se confirmara que habría una segunda temporada de Pasión de gavilanes las especulaciones acerca de quiénes serían los actores que retomarían sus personajes en la secuela de la exitosa telenovela no han cesado. Este lunes, Telemundo puso fin a los rumores al revelar el elenco que estará formando parte de los nuevos capítulos y, para alegría de muchos, 5 de sus 6 protagonistas originales fueron confirmados. Danna García (Norma), Mario Cimarro (Juan), Paola Rey (Jimena), Juan Alfonso Baptista (Reyes) y Natasha Klauss (Sarita) volverán a dar vida a las hermanas Elizondo y a los hermanos Reyes –personajes que en 2003 marcaron un antes y un después en sus carreras– en esta segunda temporada que comenzó a grabarse recientemente en Colombia. Pasión de gavilanes Protagonistas de Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Además de Danna, Mario, Paola, Juan Alfonso y Natasha, la secuela de Pasión de gavilanes también contará con el regreso de Zharick León (la inolvidable Rosario Montes), Kristina Lilley (Gabriela Elizondo), Carmenza González (Quintina) y Tatiana Jauregui (Dominga). "Luego del éxito mundial de la primera temporada, nos entusiasma dar inicio a la producción de Pasión de Gavilanes II y poder reunir al elenco original 20 años después para continuar esta maravillosa historia", dijo Marcos Santana, presidente de Telemundo Global Studios. "La audiencia podrá disfrutar de una versión contemporánea de esta icónica historia de amor, traición e intriga, y conocer a una nueva generación de personajes que, sin duda, despertará las mismas pasiones que vivieron hace dos décadas con la historia original". Danna García Danna García y Mario Cimarro se reencuentran en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Nuevos actores A la nueva temporada de Pasión de gavilanes se unen los actores Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo como los carismáticos hijos de Juan Reyes (Cimarro) y Norma Elizondo (García), quienes representarán a la nueva generación de 'gavilanes' que dejará su propia marca en el legendario pueblo de San Marcos. Pasión de gavilanes 2 Bernardo Flores, Sebastián Osorio y Juan Manuel Restrepo se unen a Pasión de gavilanes 2 como la nueva generación de 'gavilanes' | Credit: TELEMUNDO El elenco estelar de la esperada telenovela lo completan Sergio Goyri, Camila Rojas, Alejandro López, Yare Santana, Jerónimo Cantillo, Germán Quintero, Constanza Hernández, Ángel de Miguel, Boris Schoemann, Jacobo Montalvo, Jhonatan Bedoya, Sebastián Vega, Valeria Caicedo, Katherine Porto y Álvaro García. Historia Pasión de Gavilanes cuenta la historia de Juan, Óscar y Franco Reyes, tres hermanos que se hacen pasar como trabajadores de hacienda para infiltrarse en la vida de la familia Elizondo y poder vengar la muerte de su hermana. Sin embargo, el rencor disipó con el tiempo al enamorarse de las hermanas Elizondo, poniendo a prueba su plan de venganza y lazos familiares. Ahora, 20 años después, los gavilanes se verán obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia. Un trágico crimen que involucra la muerte de un profesor sacude a la familia ya que la evidencia apunta a los hijos de una de las parejas como posibles culpables, desencadenando una serie de sucesos desgarradores que nuevamente pondrán a prueba su amor y lealtad. Pasión de gavilanes Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO Datos técnicos Filmada en Colombia, Pasión de Gavilanes II es una producción original de Telemundo escrita por Julio Jiménez González e Iván Martínez Lozano, y dirigida por Rodrigo Triana, Sergio Osorio y Camilo Vega; con Marcos Santana, Karen Barroeta y Harold Sánchez, de Telemundo, y Clara María Ochoa and Ana Piñeres, de CMO, como productores ejecutivos.

