Así comenzó a promocionar Telemundo el estreno de Vuelve a mí con William Levy El drama romántico protagonizado por el galán cubano llega "pronto" a Telemundo. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir William Levy Credit: TELEMUNDO Vuelve a mí llega "pronto" a Telemundo. La cadena hispana ya comenzó a promocionar el estreno de este nuevo drama romántico que protagoniza el galán cubano William Levy junto a la actriz mexicana Samadhi Zendejas. "Telemundo presenta a la superestrella William Levy con una nueva y emocionante historia sobre un amor más fuerte que el destino", anuncia la cadena en el primer video promocional. William Levy William Levy en una escena de Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO La ficción, que cuenta también en su elenco con Kimberly Dos Ramos, Ximena Herrera y Ferdinando Valencia, entre otros, se graba desde mayo y es una de las apuestas más fuertes de Telemundo en materia de ficción para el segundo semestre del año. William Levy William Levy y Samadhi Zendejas en una escena de Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Vuelve a mí narra la historia de Nuria (Zendejas), una mujer de escasos recursos que ve derrumbarse su mundo cuando sufre el trágico secuestro de su hijo Andrés. "Nuria es un personaje que llevo luchando desde el 2021 audicionando con esperanza que llegue a sus casas y sea algo con lo que ustedes conozcan un pedacito de mí. Es un personaje hermoso con toda su complejidad. Es un personaje que añoraba con la única intención: tocar tu corazón", compartía la protagonista de esta historia a principios de julio a través de las redes sociales. Vuelve a mí Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Levy no tardó en compartir el primer video promocional de la telenovela con sus más de 11 millones de seguidores de Instagram. "Un pequeño adelanto mi gente. Se les quiere. Muy contento de poder formar parte de este gran proyecto con Telemundo", escribió. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La reacción de Samadhi no se hizo esperar. "Nuestra superestrella con el corazón más bonito. Ya casi conocen a mi #ojitosbonitos", comentó la actriz en su publicación. Levy Credit: Instagram Telemundo aún no ha revelado la fecha de estreno de la telenovela.

