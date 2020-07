Telemundo cancela nueva telenovela de Catherine Siachoque por el coronavirus "Yo sé que Dios siempre me ha puesto el proyecto que toca, por algo mandó esto", aseguró la actriz colombiana en entrevista con People en Español. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La pandemia del coronavirus ha trastocado los planes de producción de muchas telenovelas y series, especialmente de aquellas que iban a transcurrir en su mayoría en locaciones. Este es el caso de la nueva versión de ¿Dónde está Elisa? que Telemundo iba a comenzar a grabar en México justo antes de que comenzara a propagarse el virus SARS-CoV-2. Lo que no sabíamos es que la ficción iba a contar con la participación de Catherine Siachoque, quien curiosamente formó parte hace 10 años del elenco de ¿Dónde está Elisa? Image zoom Elenco de ¿Dónde está Elisa? Mezcalent La que fuera villana de exitosas telenovelas como Pecados ajenos y Tierra de pasiones confirmó en una reciente entrevista con People en Español que el proyecto quedó cancelado. "No era ¿Dónde está Elisa?, era una versión distinta que se llamaba Buscando a Zoé, que era inspirada en, era por el estilo de Elisa, pero no era ¿Dónde está Elisa? porque la gente ya sabe dónde está Elisa. Mi personaje era divino. No sé si se va a hacer, por ahora está cancelado porque el proyecto iba a ser hecho 80% en exteriores, entonces en este momento eso es una cosa que es imposible de hacer ahorita”, explicó la esposa de Miguel Varoni. Image zoom Catherine Siachoque Mezcalent SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La actriz, que tiene casi cinco millones de seguidores en Instagram, desconoce si la cadena vaya a retomar el proyecto en algún momento, pero tiene claro que suceda lo que suceda los planes de Dios son perfectos. "Por ahora lo cancelaron, entonces no sé qué irá a hacer, pero yo sé que Dios siempre me ha puesto el proyecto que toca, por algo mandó esto, algo tenemos que aprender y yo siempre digo que de algo me está protegiendo", aseguró la intérprete de 48 años. Image zoom Catherine Siachoque Mezcalent Buscando a Zoé presenta la historia de la familia Pons y cómo su vida cambia para siempre cuando su hija de 16 años desaparece la noche de la fiesta de cumpleaños de su padre. Esta familia de clase alta parece vivir en un mundo perfecto, pero la desaparición de la hija revelará secretos, mentiras y resentimientos, desenmascarando a una familia que está muy lejos de ser perfecta.

