Telemundo cambia de horario Juego de mentiras A dos meses de su estreno, el thriller que protagonizan Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo dejará de emitirse desde este lunes en su horario habitual. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir María Elisa Camargo Imagen promocional de Juego de mentiras (Telemundo) | Credit: TELEMUNDO Telemundo ha decidido hacer cambios en su programación estelar. La cadena hispana, que este martes estrenará su nuevo drama turco Secretos de sangre en sustitución de la octava temporada de El señor de los cielos, que finaliza esta noche, dejará de transmitir desde este lunes Juego de mentiras en el prime time de la televisión hispana. El thriller que protagonizan Altair Jarabo, Arap Bethke y María Elisa Camargo y que hasta ahora ocupaba la franja horaria de las 10 p. m., hora del Este, tendrá desde hoy un nuevo horario. La ficción se transmitirá a partir de ahora de lunes a viernes a las 12 a. m., hora del Este. "Toda la verdad está por descubrirse en Juego de mentiras. Prepárate para el máximo suspenso a partir de este lunes en su nuevo horario 12AM/11PM-C por Telemundo", anunció la cadena. Como era de esperar, el anuncio del cambio de horario no ha sido bien recibido por los fanáticos de la serie, quienes no han tardado en expresar su descontento a través de las redes sociales. "No debieron cambiar el horario, la serie está superbuena", escribió una televidente. "Se pasaron con lo que hicieron, no la cambien de horario", comentó otra persona. Juego de mentiras Arap Bethke y María Elisa Camargo, protagonistas de Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO "No entiendo por qué cambian el horario. La mejor novela la mueven a un horario que nadie ve", se puede leer en otro de los cientos de comentarios que se vertieron en las redes sociales. La menos vista Juego de mentiras tuvo un discreto estreno a principios de marzo. Dos meses después, el thriller no ha logrado destacar en términos de audiencia, siendo la ficción menos vista en el prime time de la televisión hispana, si tenemos en cuenta solo las producciones de Univision y Telemundo. Arap Behtke Arap Bethke es César Ferrer en Juego de mentiras | Credit: TELEMUNDO Así lo prueba el ranking de los programas más vistos del pasado martes 16 de mayo, donde la historia protagonizada por Jarabo, Bethke y Camargo ocupa la última posición. 1.El amor invencible (Univision): 1,436,000 (P2+) 2.Perdona nuestros pecados (Univision): 1,423,000 (P2+) 3.La rosa de Guadalupe (Univision): 1,254,000 (P2+) SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN 4.El señor de los cielos (Telemundo): 1,135,000 (P2+) 5.Mujer (Univision): 1,059,000 (P2+) 6.Top Chef VIP (Telemundo): 919 mil (P2+) 7.Juego de mentiras (Telemundo): 782 mil (P2+)

