Telemundo comienza a calentar motores ante el inminente estreno de La reina del sur 3 La segunda temporada de la exitosa superserie que protagoniza Kate del Castillo regresa el próximo lunes 18 de julio a Telemundo como anticipo al estreno de la tercera temporada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Continúan los cambios en la programación de Telemundo. A mediados de junio, la cadena hispana sorprendía a sus televidentes al sacar del aire la nueva versión de Hasta que la plata nos separe –que tras su salida del horario estelar en mayo pasó a transmitirse a la 1 p. m., hora del Este–, para reestrenar la telenovela La doña, historia que Aracely Arámbula, David Chocarro y Danna Paola protagonizaron en el año 2016. Ahora, apenas unas semanas después de este cambio, Telemundo vuelve a mover ficha. Aracely Arámbula Aracely Arámbula, protagonista de La doña | Credit: Telemundo La cadena prescindirá desde el próximo lunes 18 de julio del melodrama La doña para acoger el regreso de la exitosa superserie La reina del sur que protagoniza Kate del Castillo. A partir del lunes, "los televidentes podrán revivir la emoción" de la segunda temporada "de este drama lleno de acción como anticipo al gran estreno mundial de la tercera temporada", que aterrizará en el horario de máxima audiencia de Telemundo antes de que finalice el año. Kate del Castillo Kate del Castillo, protagonista de La reina del sur | Credit: Telemundo Estrenada en 2019, la segunda temporada de la superserie, que también cuenta en su elenco con Humberto Zurita, Mark Tacher y Kika Edgar, entre un gran elenco, batió en su día récords de audiencia. Filmada en ocho países, La reina del sur 2 retoma la historia de la poderosa narcotraficante Teresa Mendoza ocho años después de que desapareciera en manos del programa federal de protección de testigos de EE. UU. tras hundir al candidato presidencial mexicano Epifanio Vargas. La reina del sur La reina del sur regresa a Telemundo | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Ahora lleva una vida en total anonimato en Italia como María Dantes mientras cría a su hija Sofía en la villa toscana Massa Marittima. Sin embargo, su vida dará un giro inesperado y tendrá que hacer todo lo posible por recuperar su trono como La reina del sur.

