Telemundo anuncia la 'última temporada' de El final del paraíso La cadena de habla hispana anunció que la que está al aire actualmente es la 'última temporada' de la exitosa telenovela protagonizada por Carmen Villalobos. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print La historia de Catalina Santana, la jovencita que por ambición terminó adentrándose en el mundo de la prostitución y a quien la vida le dio años más tarde la oportunidad de encauzar su rumbo y terminó trabajando para la DEA, tendría sus días contados. La telenovela que protagoniza desde 2008 la colombiana Carmen Villalobos, y que ahora, una década más tarde, se conoce como El final del paraíso, estaría a pocos capítulos de despedirse para siempre del público que la ha seguido durante todos estos años. La cadena de habla hispana comenzó a anunciar esta semana a bombo y platillo que esta temporada que se encuentra actualmente al aire en su etapa culminante por Telemundo será ‘la última'. "Esta es la última temporada de El final del paraíso y es hora de enfrentar la realidad. No te pierdas tu serie favorita de lunes a viernes a las 9/8C por Telemundo", se informó. El inesperado anuncio, como se veía venir, tomó por sorpresa a todos . "Noooooo ¿por qué la última?", se preguntó un televidente a través de Instagram. "¿La última? ¿Entonces no va a haber más o va a ser la última temporada pero con más temporadas?", comentó sorprendido otro fiel seguidor de la telenovela en redes. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Lo que no parece quedar muy claro es si El final del paraíso marcará el fin de la exitosa saga que encabeza Villalobos desde 2008 o será la última temporada de la historia tal y como la conocemos hasta ahora y la ficción se reintentará nuevamente a sí misma. People en Español se puso en contacto con Telemundo para disipar las dudas pero hasta la fecha no hemos obtenido respuesta. Por lo pronto el último capítulo de El final del paraíso se transmitirá el 9 de diciembre. Advertisement

