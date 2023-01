¡Habrá otra temporada! Telemundo anuncia el regreso de Sin senos sí hay paraíso La exitosa saga protagonizada por Carmen Villalobos, Catherine Siachoque y Fabián Ríos contará con una nueva temporada cuyo elenco aún no ha sido confirmado. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Carmen Villalobos Carmen Villalobos, protagonista de Sin senos sí hay paraíso | Credit: Mezcalent Telemundo presentó este miércoles en un evento en Miami las series originales que estarán desarrollando y produciendo a lo largo de este año. Además del drama que protagonizarán William Levy y Samadhi Zendejas con la actuación antagónica de Kimberly Dos Ramos, la cadena hispana anunció el regreso de una de sus franquicias más exitosas, Sin senos sí hay paraíso. La saga protagonizada por Carmen Villalobos, Catherine Siachoque y Fabián Ríos, entre un destacado elenco, contará con una nueva temporada que se adentrará "en el mundo de Catalina Santana, sus luchas amorosas y sus esfuerzos incansables por proteger a su familia". "Viene renovado", adelantó Siachoque, quien estuvo presente en el evento. "Cualquier cosa puede pasar", agregó la intérprete de doña Hilda. Ríos también estuvo presentando el proyecto junto a la actriz colombiana. "Vienen muchas sorpresas, yo estoy muy feliz", expresó el actor colombiano. Siachoque Fabián Ríos y Catherine Siachoque | Credit: Instagram Jessica Oliva Aunque Villalobos no ha confirmado su participación en esta nueva temporada, la actriz ha comentado en varias ocasiones que sería la más feliz de volver a interpretar a Catalina. "Por supuesto que volvería a hacer otra temporada, como les digo sí quedó abierto, quedó un final muy inconcluso, entonces yo sí, yo feliz", declaraba en 2020. Carmen Villalobos Carmen Villalobos dio vida a Catalina en Sin senos sí hay paraíso | Credit: TELEMUNDO "Realmente a mí Sin senos sí hay paraíso me ha dado tantas alegrías a nivel profesional que obviamente no dudaría en decir que sí", dejaba claro. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN A 7 años del final de Sin senos no hay paraíso, Sin senos sí hay paraíso aterrizó en el prime time de Telemundo en 2016, convirtiéndose en una de las producciones más exitosas de la cadena. La serie que también protagonizó Carolina Gaitán contó con cuatro temporadas, entre las que se incluye El final del paraíso, la última, cuyo desenlace se transmitió a finales de 2019. El final del paraíso El final del paraíso | Credit: TELEMUNDO Ahora, casi 4 años después, Telemundo retomará la exitosa historia.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image ¡Habrá otra temporada! Telemundo anuncia el regreso de Sin senos sí hay paraíso

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.