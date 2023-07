Telemundo anuncia nuevo horario para su telenovela turca Secretos de sangre Así quedará el prime time de Telemundo a partir de este miércoles 19 de julio. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Secretos de sangre Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz, protagonistas de Secretos de sangre | Credit: TELEMUNDO El prime time de Telemundo ha experimentado importantes cambios en las últimas semanas. Con la salida del horario estelar de Betty en NY, la competencia culinaria Top Chef VIP 2, que anoche llegó a su fin con la victoria de Alana Lliteras, pasó a tener una duración de 3 horas, iniciando a las 7 p. m., hora del Este, y finalizando a las 10 p. m., hora del Este. El drama turco Secretos de sangre que protagonizan las estrellas turcas Pinar Deniz y Kaan Urgancıoğlu se mantenía en su horario habitual, de 10 a 11 p. m., hora del Este. Este martes, aterriza en el prime time de Telemundo el que promete ser el reality show más ambicioso de la televisión, Los 50. Un novedoso formato en el que 50 famosos competirán en despiadados desafíos dirigidos por un maquiavélico personaje, El León. Los 50 Credit: Telemundo Al igual que la final de Top Chef VIP, el estreno esta noche del reality en el que participan Dania Méndez, Lambda García y Sebastián Caicedo, entre otras celebridades, será de 3 horas. Su duración se verá reducida, sin embargo, a partir del miércoles, cuando pasará a ocupar únicamente dos franjas horarias estelares, de 7 a 9 p. m., hora del Este. La dinámica del reality constará de cinco días clave: los Lunes de Eliminación, Martes de Fortuna, Miércoles de Sentencia, Jueves de Eliminación y Viernes de Sentencia. Los 50 Credit: TELEMUNDO ¿Qué va a emitir entonces Telemundo de 9 a 10 p. m., hora del Este? SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La cadena extenderá una hora la duración de su drama turco, que desde este miércoles empezará las 9 p. m., hora del Este, en lugar de a las 10 p. m., hora del Este. Secretos de sangre Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz, protagonistas de Secretos de sangre | Credit: TELEMUNDO "Secretos de sangre NUEVO HORARIO este miércoles 19 de julio a partir de las 9PM/8C", anunció Telemundo anoche a través de las redes sociales. Así quedará el prime time de Telemundo desde este miércoles: 7PM Los 50 9PM Secretos de sangre

