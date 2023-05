Telemundo anuncia la novena temporada de El señor de los cielos: así continuará la historia La saga que protagoniza Rafael Amaya tendrá una nueva temporada en 2024. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir La octava temporada de El señor de los cielos ya se encuentra en su etapa culminante. Pero la superserie que protagoniza el actor mexicano Rafael Amaya está lejos de llegar a su fin. Telemundo confirmó como parte de su programación multiplataforma para la temporada 2023-24 una nueva temporada de la exitosa saga, la novena. La franquicia "más querida y de más larga duración" regresará el próximo año con "una fascinante novena temporada con el protagonista favorito de los fans, Rafael Amaya". Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El señor de los cielos Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO Así será la novena temporada En la nueva entrega de capítulos de El señor de los cielos Aurelio no tendrá otra opción más que regresar a la naturaleza violenta que lleva en la sangre, aceptando que los Casillas nunca vivirán en paz. Luego de ser traicionado y su hijo Ismael es detenido, Aurelio desatará una ola de violencia en el país al querer vengarse y defender a su familia. Con nuevos y viejos enemigos que neutralizar, Aurelio no tendrá piedad y dejará salir a la bestia que lo convirtió en el notorio Señor de los Cielos. La nueva temporada marcará el episodio 750 de la serie y celebrará su décimo aniversario. Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El señor de los cielos Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO El señor de los cielos está cumpliendo este año una década de vida. La superserie se estrenó en abril de 2013 y desde entonces ha contado con una temporada por año, a excepción del parón que tuvo entre 2020 y 2023. La ficción ha llegado a más de 30 países a través de canales abiertos, cable y plataformas digitales como Netflix y Blim, y en 2014 ganó un International Emmy Award. La octava temporada, la última hasta ahora, vio la luz a principios de este año con el esperado regreso de su protagonista e incluyó nuevos rostros protagónicos como África Zavala, Rubén Cortada o Yuri Vargas, quienes se unieron a emblemáticos rostros de la saga como Carmen Aub, Iván Arana, Isabella Castillo, Alejandro López, Maricela González y Robinson Díaz. Rafael Amaya Rafael Amaya es Aurelio Casillas en El señor de los cielos | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Aunque en sus primeras semanas registró altos niveles de audiencia fruto de la expectación que había generado el regreso de Amaya, la actual temporada no tardó en experimentar una notable pérdida de televidentes conforme fueron avanzando sus tramas, lo que ha impedido a Telemundo liderar su franja horaria frente a la oferta de la competencia, como había ocurrido hasta ahora.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Telemundo anuncia la novena temporada de El señor de los cielos: así continuará la historia

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.