Telemundo anuncia el mes de estreno de Pasión de gavilanes 2 junto a un emotivo video del reencuentro de sus protagonistas La segunda temporada de la exitosa telenovela aterrizará el próximo año en la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir ¡Comienza la cuenta atrás para el estreno de Pasión de gavilanes 2! La esperada segunda temporada de la exitosa telenovela que protagonizan Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown ya tiene mes de estreno. El melodrama original de Julio Jiménez aterrizará en el prime time de Telemundo en febrero. Así lo anunció recientemente la cadena de habla hispana junto a un video exclusivo del emotivo reencuentro que vivieron meses atrás sus actores justo antes de iniciar las grabaciones. "Entrañable, ya tenía ganas de verlos y de por fin volvernos a sincronizar en este equipo de ensueño que hacemos juntos. Por fin llegó ese día", expresó Mario Cimarro tras volver a reunirse 18 años después con sus compañeros. Mario Cimarro Mario Cimarro | Credit: TELEMUNDO "Como que se detuvo el tiempo, es una sensación muy emocionante. Hay mucho cariño envuelto. Pasión de gavilanes yo creo que ha sido un proyecto que nos ha marcado a todos", compartió, por su parte, Danna García. Danna García Danna García | Credit: TELEMUNDO Michel Brown, quien a diferencia de sus compañeros realizará una participación especial, comentó que el "televidente tiene une retina muy adiestrada y saben lo que es bueno y lo que no es bueno [y] esto es bueno". SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Retomando su narrativa casi 20 años después de su última transmisión, la segunda temporada de Pasión de gavilanes destapará una nueva era para la dinastía Reyes-Elizondo cuando los Gavilanes se ven obligados a enfrentar nuevos desafíos que atentan contra su familia. El elenco estelar lo completan Zharick León, Kristina Lilley, Carmenza González y Tatiana Jauregui, quienes también participaron en la historia original; además de Sergio Goyri, Bernardo Flores, Sebastián Osorio, Juan Manuel Restrepo, Camila Rojas, Alejandro López, Yare Santana, Jerónimo Cantillo, Germán Quintero, Constanza Hernández, Ángel de Miguel, Boris Schoemann, Jacobo Montalvo, Jhonatan Bedoya, Sebastián Vega, Valeria Caicedo, Katherine Porto y Álvaro García.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Telemundo anuncia el mes de estreno de Pasión de gavilanes 2 junto a un emotivo video del reencuentro de sus protagonistas

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.