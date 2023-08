Telemundo anuncia la fecha de estreno de Vuelve a mí Samadhi Zendejas y William Levy protagonizan este drama romántico en el que el amor incondicional de una madre por su hijo se convierte en el hilo conductor de la historia. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Vuelve a mí Samadhi Zendejas y William Levy, protagonistas de Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO "Él busca la verdad. Ella busca a su hijo. Juntos llegarán hasta el final por un amor más fuerte que el destino". El amor incondicional, la traición y el drama llegarán a las noches de Telemundo con el esperado estreno de Vuelve a mí, la nueva serie original de la cadena hispana que cuenta con las actuaciones protagónicas de William Levy y Samadhi Zendejas. "Vuelve a mí tiene una historia sumamente poderosa y relacionable, y estoy seguro de que nuestros espectadores se podrán identificar con ella y sus personajes", dijo Levy. "Hemos puesto mucha pasión en este proyecto y estamos entusiasmados de compartirlo con el mundo". La ficción, en la que también participan Kimberly Dos Ramos, Ximena Herrera, Ferdinando Valencia y Laura Flores, entre un destacado elenco, aterrizará en el prime time de Telemundo el lunes 9 de octubre a las 9 p. m., hora del Este, con una trama contemporánea y cautivadora en la que el amor incondicional de una madre por su hijo se convertirá en el hilo conductor de la historia. Samadhi Zendejas William Levy Left: Samadhi Zendejas es Nuria en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Right: William Levy es Santiago en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Para Karen Barroeta, vicepresidenta ejecutiva de producción y desarrollo de Telemundo Global Studios, "ha sido realmente especial darle vida a esta historia original junto con nuestro elenco estelar e increíble equipo de trabajo". "Estamos emocionados de traerle a los televidentes nuestra próxima producción original de Telemundo que estamos seguros los cautivará con su impactante historia, magníficos estudios y locaciones, y actuaciones memorables", dijo Barroeta. Kimberly Dos Ramos Ferdinando Valencia Left: Kimberly Dos Ramos es Liana en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Right: Ferdinando Valencia es Braulio en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO El reparto de la serie lo completan Christian de la Campa, Rodolfo Salas, Geraldine Galván, Amaranta Ruiz, Christian Ramos, Anthony Álvarez, Anna Sobero, Ariana Saavedra; con la participación especial de Fernando Ciangherotti, Diego Klein y el niño André Sebastián. Laura Flores Ximena Herrera Left: Laura Flores es Martha en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Right: Ximena Herrera es Amelia en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO El drama romántico está ambientado en Ciudad de Juárez y Ciudad de México y sigue la historia de Nuria (Zendejas), una mujer de escasos recursos que emprende una relación con Braulio (Valencia) sin saber que es uno de los dueños de la empresa donde trabaja para poder mantener a su hijo y hermana. André Sebastián Rodolfo Salas Left: André Sebastián es Andrés en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Right: Rodolfo Salas es Fausto en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Geraldine Galván Christian de la Campa Left: Geraldine Galván es Consuelo en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Right: Christian de la Campa es Diego en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Las vidas de los personajes principales se empiezan a entrelazar tras el trágico secuestro de Andrés (Sebastián), el hijo de Nuria. Su fuerza es solo proporcional al amor que siente por su hijo. Fernando Ciangherorri Diego Klein Left: Fernando Ciangherotti es Roberto en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Right: Diego Klein es Jacinto en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Christian Ramos Ariana Saavedra Left: Christian Ramos es El Chalo en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Right: Ariana Saavedra es Eugenia en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Anthony Álvarez Ana Sobero Left: Anthony Álvarez es El Tigre en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Right: Anna Sobero es Aída en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Amaranta Ruiz Amaranta Ruiz es Rosalía en Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO En el momento menos esperado, Santiago (Levy) llega a su vida para convertirse no solo en el pilar que mantiene viva su esperanza en un viaje lleno de obstáculos, sino que también será el gran amor de su vida. Vuelve a mí Vuelve a mí | Credit: TELEMUNDO Producida por Telemundo Global Studios, Vuelve a mí fue escrita por Sergio Mendoza y Amaris Paez, y es dirigida por Danny Gavidia, Felipe Aguilar y Uandari Gómez. La dirección de fotografía está a cargo de Damian Aguilar y José Velarde, con Pedro De Larrechea como diseñador de producción. Karen Barroeta, Ximena Cantuarias y Elizabeth Suárez de Telemundo son las productoras ejecutivas de la serie.

