Telemundo anuncia la fecha de estreno de El secreto de la familia Greco ¡con Fernando Colunga! La cadena hispana estrenará la serie protagonizada por el reconocido actor mexicano el lunes 19 de diciembre a las 12AM/11C. Mira sus primeras imágenes. Regreso estelar Tras varios años alejado de la pequeña pantalla, Fernando Colunga regresa a la televisión como protagonista de El secreto de la familia Greco, serie que marca su debut en la pantalla de Telemundo y que la cadena hispana estrenará el lunes 19 de diciembre a las 12AM/11C. Aquiles Greco En esta miniserie que está inspirada en hechos reales, el inolvidable galán de exitosas telenovelas de TelevisaUnivision como Esmeralda, La usurpadora y Soy tu dueña interpreta a Aquiles Greco, un hombre disciplinado y autoritario, un oficial retirado que hará lo que sea necesario para mantener el estatus de su familia. Hombre autoritario "Es un hombre que en todo momento él está convencido que tiene que luchar por su familia, que su familia es lo más importante. Creo claramente que él está convencido de ello", cuenta Colunga sobre su personaje. De la depresión a la frustración "Siento que un poco lo que lo acelera o lo que lo dispara es el accidente que él tiene, que lo hace caer en una depresión extrema y creo que cuando siente esta depresión lo lleva de la mano a una frustración y ante esta frustración y no querer perder intenta hacer más y como no encuentra una forma adecuada de hacerlo lo empieza a hacer como él cree que está bien", explica el actor. Oscuridad grande Colunga está convencido de que el público se va "a llevar una sorpresa al ver este trabajo" porque "tiene un contenido muy fuerte" y "una oscuridad grande". Impresionante caracterización El actor se sometió a un importante trabajo de caracterización para adentrarse en la piel de Aquiles Greco que rompe por completo con la imagen de galán de telenovelas a la que nos tenía acostumbrados. Más elenco Basada en la serie original argentina Historia de un clan, la miniserie también cuenta en su elenco con Lisa Owen, Manuel Mansalva, Alejandro de Hoyos, Samantha Siqueiros, Roberta Damián, Antonio de la Vega, Rafael Ferro, Delfina Chaves, Celina Font y Luis Machín. Más sobre la historia El secreto de la familia Greco cuenta la historia de los Greco, una familia que, bajo la apariencia de ser muy tradicional, esconde un clan muy delictivo. Aquiles Greco (Colunga) es un hombre disciplinado y autoritario, un oficial retirado que hará lo que sea necesario para mantener el estatus de su familia. Está casado con Marta (Owen), una mujer ambiciosa, con quien tiene cuatro hijos. Para lograr tener el poder que él y su esposa tanto anhelan, Aquiles arma un negocio muy lucrativo. Su hogar se convierte en la base de sus operaciones, y poco a poco, descubrimos quiénes realmente son estos individuos – una organización familiar responsable de secuestrar, torturar y matar a víctimas adineradas, demandando millones en rescate. Pero cuando finalmente reciben el dinero, en vez de liberar a sus prisioneros – individuos influyentes de su mismo círculo social y amigos de sus hijos – los matan. ¿Te lo vas a perder? No dejes de ver el gran estreno de El secreto de la familia Greco el lunes 19 de diciembre por Telemundo.

