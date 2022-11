Telemundo anuncia la fecha de estreno de Diario de un gigoló El seductor thriller sobre el mundo secreto de los gigolós que protagoniza el actor español Jesús Castro aterrizará en noviembre en el horario de máxima audiencia de la cadena hispana. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir El mundo secreto de los gigolós quedará al descubierto con el inminente estreno del nuevo thriller original de Telemundo Diario de un gigoló. Tras su reciente éxito a nivel internacional por Netflix, la miniserie verá por fin la luz en la pantalla de la cadena hispana a través de un evento especial de cuatro episodios de dos horas que se emitirán los sábados, comenzando el 12 de noviembre a las 9 p. m., hora del Este. El seductor thriller cuenta con la actuación protagónica del actor español Jesús Castro, quien se adentra en la piel de Emanuel, un gigoló que lleva una vida de lujo y libertad. Jesús Castro Jesús Castro en una escena de Diario de un gigoló | Credit: Telemundo "Diario de un gigoló me deja la experiencia de trabajar con un gran equipo y de rodar en otro país. Y, por supuesto, me deja todas las muestras de cariño que recibo por parte del público, personas que han recibido a Emanuel con los brazos abiertos", dijo el intérprete de 29 años. Diario de un gigoló Jesús Castro y Victoria White en una escena de Diario de un gigoló | Credit: Telemundo En el thriller, que se grabó el año pasado en Argentina, también participa la galardonada actriz Adriana Barraza. "Cuando leí el personaje de Minou, ¡me encantó! No es un tipo de personaje que usualmente haga", contó Barraza. "Creo que el espectador podrá disfrutar de una serie con personajes muy complejos, una trama muy interesante y sobre todo la intriga que se plantea". Adriana Adriana Barraza en una escena de Diario de un gigoló | Credit: Telemundo El elenco protagónico de la miniserie lo completan Victoria White, Fabiola Campomanes, Francisco Denis, Begoña Narváez, Eugenia Tobal y Alosian Vivancos. ¿De qué va la historia? Diario de un gigoló cuenta la historia de Emanuel (Castro), un acompañante que lleva una vida de lujo y libertad. Jesús Castro Jesús Castro es Emanuel en Diario de un gigoló | Credit: Telemundo Tras sobrevivir a una infancia de violencia y pobreza, Emanuel forja un vínculo con Minou (Barraza), una mujer de negocios que lo acoge bajo su protección y le ayuda a convertirse en un cotizado escort. Diario de un gigoló Jesús Castro y Adriana Barraza en una escena de Diario de un gigoló | Credit: Telemundo El destino cambia cuando Ana (Campomanes), una de sus clientas frecuentes, le ofrece un trabajo complejo: seducir a su hija Julia (White) para fortalecer su autoestima. Fabiola Fabiola Campomanes es Ana en Diario de un gigoló | Credit: Telemundo Con la llegada de Julia, Emanuel inesperadamente se involucra sentimentalmente, lo que lo lleva a cuestionar sus elecciones de vida. Jesús Jesús Castro y Victoria White en una escena de Diario de un gigoló | Credit: Telemundo Consumida por los celos fruto del creciente amor que ella misma incentivó, Ana amenaza con decirle a su hija la verdad sobre Emanuel para poner fin a su relación amorosa. Cegado por su pasión por Julia, Emanuel no ve los peligros que afectarán su futuro incierto junto con ella y su complicada vida como gigoló. Jesús Castro Victoria White y Jesús Castro en una escena de Diario de un gigoló | Credit: Telemundo SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La miniserie es una creación de Sebastián Ortega, fue escrita por Silvina Fredjkes y Alejandro Quesada y es dirigida por Mariano Ardanaz. La producción ejecutiva está a cargo de Marcos Santana, Sebastián Ortega, Pablo Flores, Juan Ponce y Pablo Culell. Diario de un gigoló Credit: Telemundo ¿Te lo vas a perder?

