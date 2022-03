Telemundo anuncia para este jueves "el gran evento" que "cambiará el rumbo" de Pasión de gavilanes 2 "El gran evento que cambiará el rumbo de esta historia está por ocurrir", anuncia desde hace varios días la cadena hispana a bombo y platillo. Esto es lo que sucederá. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las sorpresas no cesan en la nueva temporada de Pasión de gavilanes. Y lo más impactante aún está por venir. Desde hace varios días, Telemundo anuncia a bombo y platillo para este jueves 31 de marzo un evento que sucederá dentro del drama protagonizado por Danna García, Mario Cimarro, Paola Rey, Juan Alfonso Baptista, Natasha Klauss y Michel Brown que promete cambiar el rumbo de su historia. "Los celos y las pasiones se acumulan, la presión aumenta, las dudas se intensifican. El gran evento que cambiará el rumbo de esta historia está por ocurrir", ha anunciado la cadena. Si bien no se han revelado muchos detalles, en el video promocional que Telemundo ha estado compartiendo se puede ver un pequeño avance de ese tan anunciado evento que ha dejado en shock a los fanáticos de la telenovela: el inesperado beso entre Juan Reyes y Rosario Montes tras descubrir este que la cantante del bar Alcalá está obsesionada con su hijo Juan David. Pasión de gavilanes 2 Juan Reyes besa a Rosario Montes en Pasión de gavilanes 2 | Credit: TELEMUNDO En el avance se aprecia cómo la esposa de Juan, Norma, descubre a su marido besando a quien fuera en la temporada pasada una de las principales enemigas de la familia. "Quedé en shock, lo menos esperado para mí. Esta novela desde que comenzó ha sido una sorpresa tras otra, no me aguanto por verla", no tardó en comentar una televidente. Pasión de gavilanes 2 Norma descubre a su esposo Juan Reyes besando a Rosario Montes | Credit: TELEMUNDO "Estoy en shock, viene fuerte la novela", escribió otra persona. "Me parece que no voy a mirar ese capítulo. Si tuviera un esposo cardiólogo sí, pero no es así. Prefiero no correr riesgo de infarto", se puede leer entre los miles de comentarios que se han vertido a través de las redes sociales tras publicarse días atrás el sorpresivo avance. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Por qué Juan besa a Rosario? ¿Cómo reaccionará Norma al ver el beso? ¿Será que estamos ante el fin de su historia de amor? Descúbrelo de lunes a viernes a las 10 p. m., hora del Este, por Telemundo.

