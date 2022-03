Telemundo anuncia el estreno de una nueva telenovela turca para este lunes 21 de marzo La cadena hispana sumará desde la próxima semana una nueva producción turca a su programación. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Él es mi hijo Él es mi hijo | Credit: TELEMUNDO Las producciones turcas siguen ganando terreno en la programación de la televisión abierta en español de los Estados Unidos, donde el conmovedor drama turco Madre (Univision) que protagoniza la carismática niña Beren Gokyildiz encabeza el ranking de los programas más vistos. Desde este lunes 21 de marzo, Telemundo sumará una nueva telenovela turca a su programación, que ya cuenta a las 9 p. m., hora del Este, con el drama turco Hercai: amor y venganza, historia de amor que protagonizan las estrellas turcas Ebru Şahin (Reyyan) y Akin Akinözü (Miran). Se trata de Él es mi hijo, otro exitoso drama procedente de Turquía que cuenta con todos los ingredientes necesarios para mantener al público pegado de lunes a viernes a la pantalla de Telemundo. Él es mi hijo Credit: TELEMUNDO La ficción relata la historia de Akça (Merve Çağiran), una madre que emprende un viaje en busca de su hijo que una vez dio en adopción para darle una mejor vida. Cuando le toque enfrentar a la poderosa familia adoptiva tras descubrir que su hijo no está feliz, una serie de inesperados giros y eventos desenmascaran los secretos más íntimos y oscuros durante cada episodio de una hora. ¿En qué horario se emitirá? A diferencia de Hercai: amor y venganza, el drama de amor y dolor en el que también participan las estrellas turcas Serhat Teoman, Ceyda Ateş, Nazan Kesal e İsmail Hacioğlu, no formará parte de la programación del prime time de la cadena hispana. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN La telenovela turca se emitirá desde este lunes 21 de marzo en las mañanas de Telemundo, concretamente a las 10 AM/9C, justo después del programa matutino hoy Día. Él es mi hijo Él es mi hijo | Credit: TELEMUNDO ¿La verás?

