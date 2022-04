Telemundo anuncia el estreno de la telenovela turca Amor valiente La cadena hispana estrenará en mayo esta nueva "superproducción turca". Mira el tráiler. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Amor valiente Amor valiente | Credit: TELEMUNDO La programación de Telemundo no quedará huérfana de ficción turca tras el inminente desenlace del drama Hercai: amor y venganza, que protagonizan las estrellas turcas Ebru Şahin (Reyyan) y Akin Akinözü (Miran). Aunque su franja de emisión la ocupará a partir del 10 de mayo la nueva versión de Hasta que la plata nos separe, comedia romántica que cuenta con las actuaciones protagónicas de Carmen Villalobos y Sebastián Martínez; la cadena hispana seguirá apostando por la ficción turca. Este jueves, durante la emisión de los Latin American Music Awards 2022, Telemundo anunció para sorpresa de muchos televidentes la inminente llegada de una nueva producción turca. Se trata de Amor valiente –en turco Cesur ve Güzel–, una nueva historia de amor y venganza que está protagonizada por las estrellas turcas Kıvanç Tatlıtuğ y Tuba Büyüküstün, quien curiosamente también es la protagonista de la esperada tercera temporada de La hija del embajador, que UniMas estrenará el lunes 2 de mayo a las 7 p. m., hora del Este. "Un encuentro inesperado despierta un deseo imposible de contener. Telemundo presenta la superproducción turca que cautivará tu corazón. Cuando el amor parece imposible ellos se arman de coraje porque nada ni nadie logrará detener la fuerza de una pasión invencible", anuncia la cadena junto al tráiler que se compartió este jueves en las redes sociales. La trama Amor valiente cuenta la historia de Cesur (Kıvanç Tatlıtuğ), quien regresa a un pequeño pueblo a las afueras de Estambul para vengarse de Tahsin Korludağ, el asesino de su padre, sin imaginar que terminará enamorándose de Sühan (Tuba Büyüküstün), la hija de su enemigo, quien ferozmente leal a su familia desconfía y pone en riesgo cualquier plan para hacer justicia, hasta que las mentiras y fechorías de su padre comienzan a descubrirse. Amor valiente Amor valiente | Credit: TELEMUNDO SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN ¿Cuándo se estrena? La telenovela se estrenará en mayo por Telemundo en un horario aún por anunciarse.

