Telemundo anuncia el estreno de su nueva serie turca Secretos de sangre El recordado villano de la exitosa telenovela Amor eterno, Kaan Urgancıoğl, protagoniza esta historia en la que un crimen unirá para siempre las vidas de un respetado fiscal y una valiente abogada. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Las telenovelas turcas regresan pronto al prime time de Telemundo. La cadena hispana ya promociona el inminente estreno de una nueva producción de origen turco que promete mantener cada noche a los televidentes al borde de sus sillas. Secretos de sangre es el título de esta ficción que cuenta con la actuación protagónica del actor turco Kaan Urgancıoğl, el recordado Emir de la exitosa telenovela Amor eterno. "Telemundo presenta historia de un respetado fiscal y una valiente abogada a los que un crimen unirá para siempre. Pero en un caso donde nada es lo que parece surgirán sospechas que solo el amor podrá salvar. Cada revelación sacará a la luz secretos de sangre", anuncia la cadena. ¿Cuándo se estrena Secretos de sangre? Kaan Urgancıoğl Kaan Urgancıoğl protagoniza Secretos de sangre | Credit: TELEMUNDO La serie, que también protagoniza la actriz turca Pınar Deniz, aterrizará en la programación de Telemundo el martes 23 de mayo. La cadena aún no ha revelado en qué franja horaria se emitirá. ¿De qué va Secretos de sangre? Pınar Deniz Pınar Deniz protagoniza Secretos de sangre | Credit: TELEMUNDO Filmada en Turquía, esta intrigante historia sigue a la joven y determinada abogada Ceylin (Deniz), y al respetado y riguroso fiscal Ilgaz (Urgancıoğlu), quienes se ven forzad os a trabajar juntos para descubrir al culpable de un asesinato que marcó sus vidas. Todo inicia cuando el hermano de Ilgaz, Çinar, es acusado de asesinato. A pesar de sus diferencias, el fiscal dejará a un lado sus convicciones para pedirle a Ceylin que lo defienda. Secretos de sangre Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz, protagonistas de Secretos de sangre | Credit: TELEMUNDO Convencidos de que Cinar es inocente, Ceylin e Ilgaz irán en búsqueda de la verdad para hacer justicia y solucionar el caso, desarrollando una relación en el camino. Sin embargo, la investigación tomará giros inesperados, develando secretos de familia que pondrán a prueba su amor.

Close this dialog window Share & More

Close Sign in

Close this dialog window View image Telemundo anuncia el estreno de su nueva serie turca Secretos de sangre

this link is to an external site that may or may not meet accessibility guidelines.