La ley del corazón llega a Telemundo La cadena estrenará el próximo lunes 17 de agosto esta exitosa telenovela colombiana que protagonizan Luciano D'Alessandro y Laura Londoño. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir Telemundo tendrá su propio bufete de abogados en pantalla, como en su día lo tuvo Univision con Por amar sin ley, drama que protagonizaron David Zepeda, Ana Brenda y Julián Gil. La cadena hispana estrenará el próximo lunes 17 de agosto la exitosa telenovela colombiana La ley del corazón, historia en la que se basó la citada ficción de Televisa. El melodrama protagonizado por Luciano D'Alessandro (Operación Pacífico) y Laura Londoño (Sin senos no hay paraíso) comenzó a transmitirse en 2016 en su país de origen, Colombia, y cuenta con dos temporadas, igual que la versión mexicana. "Las tardes de Telemundo estarán llenas de romance y drama familiar con el gran estreno de La ley del corazón”, anunció a bombo y platillo la cadena. La ficción se transmitirá de lunes a viernes a la 1PM/12C. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Basada en casos de la vida real, La ley del corazón se desarrolla en un exitoso bufete de abogados especializado en derecho en familia, donde trabajan Pablo Domínguez (D'Alessandro), quien está sufriendo las consecuencias de un divorcio, y Julia Escallón (Londoño), una joven abogada que está a punto de contraer matrimonio con Camilo Borrero (Martínez). Image zoom La ley del corazón Cortesía TELEMUNDO Todo cambia radicalmente para Julia el día de su boda cuando su novio es arrestado por un asesinato que ocurrió en su despedida de soltero. Los otros miembros de la firma incluyen al mujeriego y encantador Nicolás Ortega (Iván López), el brillante Alfredo Duperly (Rodrigo Candamil), la romántica Catalina Mejía (Lina Tejeiro), la feminista María del Pilar Garcés (Mabel Moreno), el suspicaz Iván Estefan (Manuel Sarmiento) y el divertido Elías Rodríguez (Mario Ruíz), entre otros personajes.

