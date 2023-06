Telemundo anuncia cambios en su prime time A partir de este lunes 5 de junio la programación estelar de la cadena hispana contará con una 'nueva' telenovela. Anuncio Más Email Send Text Message Imprimir Elyfer Torres Escena de Secretos de sangre | Credit: Telemundo Se avecinan cambios en el horario de máxima audiencia de Telemundo. La cadena hispana, que hasta ahora venía emitiendo dos capítulos diarios de su nuevo drama turco Secretos de sangre, ha decidido mover ficha motivada seguramente por los discretos datos de audiencia que ha estado registrando desde su estreno el pasado martes 23 de mayo la ficción protagonizada por las estrellas turcas Pina Deniz (Ceylin) y Kaan Urgancioğlu (Ilgaz). A partir de la próxima semana, Telemundo reducirá la duración de la emisión de su drama turco –ya no se emitirán dos capítulos, sino uno– para volver a acoger en su prime time una de sus telenovelas más exitosas de los últimos años: la versión moderna de Yo soy Betty, la fea. Secretos de sangre Kaan Urgancıoğlu y Pinar Deniz, protagonistas de Secretos de sangre | Credit: TELEMUNDO La cadena reestrenará este lunes 5 de junio a las 9 p. m., hora del Este, Betty en NY, la historia que protagonizaron Elyfer Torres y Erick Elías con gran éxito de audiencia en el año 2019. "Uno de los personajes más queridos regresa a Telemundo, revive la versión moderna de esta historia inolvidable. Betty en NY te hará vibrar de emoción porque siempre es divertido volver a verla", anunció este jueves Telemundo junto a un video promocional de la telenovela. Betty NY Elyfer Torres interpreta a Betty en Betty en NY | Credit: TELEMUNDO Betty en NY cuenta las andanzas de Beatriz Aurora Rincón Lozano (Torres), una joven mexicana, inteligente y capaz que vive en Nueva York y que irá tras sus sueños venciendo prejuicios en un mundo donde la imagen lo es todo. La ficción en la que también participaron Aarón Díaz, Sabrina Seara, Héctor Suárez Gomís y Sylvia Sáenz, entre otros, marcó un antes y un después en la vida de su protagonista, Elyfer. Betty en NY Betty en NY regresa a Telemundo | Credit: TELEMUNDO "Además de exponerme a que muchas personas vieran mi trabajo, Betty fue como la que me dio el impulso para lograr mis sueños, tanto el proyecto como el personaje. Creo que las dos cosas me ayudaron muchísimo a crecer y a no tener miedo de ser yo", aseveró en su día. ¿Por qué el cambio? Aunque Telemundo no ha revelado el motivo detrás de este inesperado cambio, lo cierto es que Secretos de sangre no ha logrado destacar en el prime time de la televisión hispana. Secretos de sangre Escena de Secretos de sangre | Credit: TELEMUNDO El drama se mantiene desde su estreno como la ficción menos vista. Este martes, por ejemplo, promedió en sus dos horas de emisión 664 mil televidentes (P2+) frente a las telenovela de la competencia, El amor invencible (Univision) y Mujer (Univision), que registraron respectivamente 1,432,000 televidentes (P2+) y 1,006,000 televidentes (P2+), según datos de Nielsen. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN Así quedará la programación estelar de Telemundo Con el regreso de Betty en NY, la programación estelar de Telemundo quedará a partir de la próxima semana de la siguiente manera: 7PM Top Chef VIP 9PM Betty en NY 10PM Secretos de sangre

