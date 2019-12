Telemundo anuncia cambios en su programación estelar a partir de la próxima semana La cadena sacará del horario estelar su actual ficción y estrenará una edición especial de La doña, entre otros cambios. By Moisés González ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Print Mientras que Univision ha logrado conformar una sólida barra de programación estelar en diciembre, que incluye la exitosa telenovela turca Amor eterno y el melodrama mexicano Ringo protagonizado por José Ron y Mariana Torres; Telemundo no parece encontrar su lugar durante el último mes del año. La cadena de habla hispana no ha acertado con sus últimos estrenos en materia de ficción, el unitario Decisiones y la telenovela turca El Sultán, que no están logrando los datos de audiencia esperados. Quizás por ello Telemundo no se lo ha pensado dos veces a la hora de mover ficha y ha optado por realizar importantes cambios en su programación estelar a partir de la próxima semana, empezando por la franja horaria de las 9 de la noche, hora del Este. Desde este lunes 23 de diciembre, Decisiones pasará a emitirse una hora antes de lo habitual, a las 8 p.m., hora del Este, cediendo su espacio a una edición especial de la primera temporada de La doña que condensará los momentos más importantes de la historia que protagonizaron en 2016 Aracely Arámbula, Danna Paola y David Chocarro y cuya nueva temporada se estrenará el lunes 13 de enero. Image zoom La doña. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN “Rumbo a su gran estreno el lunes 13 de enero, revive cada noche la primera temporada de La doña en una edición especial a partir de este lunes a las 9/8 C por Telemundo”, anunció la cadena. Lo que no queda muy claro es qué va a suceder con El Sultán ya que a partir de la próxima semana su horario lo ocupará el unitario Decisiones, por lo que o bien saldría del aire o pasaría a emitirse en otra franja horaria. De cualquier forma, la ficción saldrá del horario estelar desde el próximo lunes. De acuerdo a los datos de audiencia de Nielsen difundidos por PRODU del pasado martes 17 de diciembre, ambas historias de Telemundo, El Sultán y Decisiones, se mantienen actualmente como las ficciones menos vistas el prime time hispano con amplia diferencia respecto a las de Univision. 1. Amor eterno: 1,8 M

2. Ringo: 1,5 M

3. La rosa de Guadalupe: 1,4 M

4. El dragón: 1,4 M

5. El señor de los cielos: 1,1 M

6. Caso cerrado: 1,1 M

7. El sultán: 839 mil

8. Decisiones: 891 mil

