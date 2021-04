Telemundo adquiere los derechos de emisión de la nueva telenovela de Beren Gokyildiz La nueva telenovela turca protagonizada por la niña de Todo por mi hija se verá en principio solo en Puerto Rico, donde se estrenará en mayo. Por Moisés González Anuncio ellipsis Más Mail Email iphone Send Text Message Imprimir La niña Beren Gokyildiz se robó recientemente el cariño del público en la piel de Oyku, la tierna y carismática protagonista de la telenovela turca Todo por mi hija, historia que transmitió Telemundo meses atrás en horario estelar con gran éxito de audiencia. Aunque en Estados Unidos la ficción llegó a su fin a principios de 2021, la talentosa actriz hace más de dos años que terminó de grabar la telenovela en su Turquía natal. De hecho, el año pasado la actriz encabezó el reparto de una nueva telenovela turca Çocukluk (en español Infancia) que, como era de esperarse, ha despertado el interés de muchas cadenas de televisión alrededor del mundo, que no han tardado en comprar sus derechos de emisión. Este es el caso de Telemundo que, tras el reciente éxito de Todo por mi hija tanto en Puerto Rico como en Estados Unidos, no ha dudado en adquirir la telenovela para su futura emisión. Póster promocional nueva telenovela de Beren Gokyildiz Póster promocional nueva telenovela de Beren Gokyildiz | Credit: Instagram MEDYAPIM En principio, la conmovedora historia se verá solo por Telemundo Puerto Rico, donde comenzará a transmitirse en mayo, tal y como se avanzó este jueves durante la emisión de la gala de los Latin American Music Awards. SUSCRÍBETE A NUESTRO BOLETÍN "Esta carita que te ha derretido el corazón pronto la verás en la pantalla de Telemundo", anuncia la cadena en este primer vídeo promocional junto a imágenes de Beren. Aunque su estreno está programado inicialmente solo para Puerto Rico, no es de extrañar que si la ficción tiene el éxito esperado termine viendo la luz también en Estados Unidos. La telenovela, que en Puerto Rico se conocerá bajo el título Yetim, narra la historia de cuatro niñas que viven en un orfanato, una de ellas interpretada por Beren.

